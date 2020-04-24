Tekirdağ iftar vakti 2020: Tekirdağ imsakiyesine göre iftar ve sahur saat kaçta?
Tekirdağ iftar vakti ve sahur saati merak edilen konular arasında yerini aldı. Tekirdağ’da iftar ve sahur ne zaman? İlk oruç için sahura kalkan Müslümanlar imsak vaktinden iftar vaktine kadar orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte 2020 Tekirdağ imsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri…
Tekirdağ İmsakiye bilgileri içerisinde yer alan iftar, akşam ezanı, imsak ve sahur saatleri araştırılıyor. Tekirdağ’da bugün iftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı, bolca ibadet edilen on bir ayın sultanı ramazan ayı idrak edilemeye başlandı. Müslümanlar arefe günü de dahil olmak üzere bayrama kadar oruç tutacaklar. İlk orucu tutan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte Tekirdağ İmsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri…
TEKİRDAĞ'DA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
Tekirdağ iftar vakti 20:06 olarak açıklandı.
Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
TEKİRDAĞ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24 Nisan
|04:35
|20:06
|21:35*
|2
|25 Nisan
|04:33
|20:07
|21:36
|3
|26 Nisan
|04:31
|20:08
|21:38
|4
|27 Nisan
|04:29
|20:09
|21:39
|5
|28 Nisan
|04:28
|20:10
|21:41
|6
|29 Nisan
|04:26
|20:11
|21:42
|7
|30 Nisan
|04:24
|20:12
|21:44
|8
|01 Mayıs
|04:22
|20:13
|21:45
|9
|02 Mayıs
|04:20
|20:14
|21:47
|10
|03 Mayıs
|04:19
|20:15
|21:48
|11
|04 Mayıs
|04:17
|20:16
|21:50
|12
|05 Mayıs
|04:15
|20:17
|21:51
|13
|06 Mayıs
|04:13
|20:18
|21:53
|14
|07 Mayıs
|04:12
|20:19
|21:54
|15
|08 Mayıs
|04:10
|20:21
|21:56
|16
|09 Mayıs
|04:08
|20:22
|21:57
|17
|10 Mayıs
|04:07
|20:23
|21:59
|18
|11 Mayıs
|04:05
|20:24
|22:00
|19
|12 Mayıs
|04:03
|20:25
|22:02
|20
|13 Mayıs
|04:02
|20:26
|22:03
|21
|14 Mayıs
|04:00
|20:27
|22:05
|22
|15 Mayıs
|03:59
|20:28
|22:06
|23
|16 Mayıs
|03:57
|20:29
|22:08
|24
|17 Mayıs
|03:56
|20:30
|22:09
|25
|18 Mayıs
|03:54
|20:30
|22:11
|26
|19 Mayıs
|03:53
|20:31
|22:12**
|27
|20 Mayıs
|03:51
|20:32
|22:14
|28
|21 Mayıs
|03:50
|20:33
|22:15