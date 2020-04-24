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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 14:25,

Tekirdağ iftar vakti 2020: Tekirdağ imsakiyesine göre iftar ve sahur saat kaçta?

Tekirdağ iftar vakti ve sahur saati merak edilen konular arasında yerini aldı. Tekirdağ’da iftar ve sahur ne zaman? İlk oruç için sahura kalkan Müslümanlar imsak vaktinden iftar vaktine kadar orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte 2020 Tekirdağ imsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri…

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Tekirdağ İmsakiye bilgileri içerisinde yer alan iftar, akşam ezanı, imsak ve sahur saatleri araştırılıyor. Tekirdağ’da bugün iftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı, bolca ibadet edilen on bir ayın sultanı ramazan ayı idrak edilemeye başlandı. Müslümanlar arefe günü de dahil olmak üzere bayrama kadar oruç tutacaklar. İlk orucu tutan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte Tekirdağ İmsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri…

TEKİRDAĞ'DA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
Tekirdağ iftar vakti 20:06 olarak açıklandı.

Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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TEKİRDAĞ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124 Nisan04:3520:0621:35*
225 Nisan04:3320:0721:36
326 Nisan04:3120:0821:38
427 Nisan04:2920:0921:39
528 Nisan04:2820:1021:41
629 Nisan04:2620:1121:42
730 Nisan04:2420:1221:44
801 Mayıs04:2220:1321:45
902 Mayıs04:2020:1421:47
1003 Mayıs04:1920:1521:48
1104 Mayıs04:1720:1621:50
1205 Mayıs04:1520:1721:51
1306 Mayıs04:1320:1821:53
1407 Mayıs04:1220:1921:54
1508 Mayıs04:1020:2121:56
1609 Mayıs04:0820:2221:57
1710 Mayıs04:0720:2321:59
1811 Mayıs04:0520:2422:00
1912 Mayıs04:0320:2522:02
2013 Mayıs04:0220:2622:03
2114 Mayıs04:0020:2722:05
2215 Mayıs03:5920:2822:06
2316 Mayıs03:5720:2922:08
2417 Mayıs03:5620:3022:09
2518 Mayıs03:5420:3022:11
2619 Mayıs03:5320:3122:12**
2720 Mayıs03:5120:3222:14
2821 Mayıs03:5020:3322:15
TÜM İLLERİN DE BULUNDUĞU DETAYLI İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

3İFTAR NEDİR

İFTAR NEDİR?

İftar, oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.

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