Yangınla mücadelede tek yürek! Ünlüler seferber oldu...

Helal olsun sana Yangınlar devam ederken İbrahim Çelikkol gönüllü olarak Marmaris’teki ekibe katıldı. Oyuncu, eline hortum alarak yangınları söndürmeye çalıştı. Bu anları Mustafa Sandal, sosyal medyada paylaştı.Dostuna “Helal olsun sana İbrahim” diye seslenen ünlü şarkıcı paylaştığı videoda şunları söyledi: “Göcek’teyim ve yollar kapalı, olay yerine ulaşma şansım yok. Canım kardeşlerim Onur Yılmaz ve İbrahim Çelikkol Marmaris’te yangın yerinde gönüllü olarak çalışıyor. Yangın, termik santrale yaklaşmış ve durumun ciddi olduğunu belirtiyorlar. Yetkililerden acil olarak olaya el koymalarını rica ediyorum.”