Yangınla mücadelede tek yürek! Ünlüler seferber oldu...
Ünlü isimler Türkiye’nin dört bir yanını saran yangınlar için tek yürek oldu. Kimi yangın söndürme çalışmalarında yer aldı, kimi de felaket bölgelerine yardım için seferberlik başlattı.
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Sanat dünyasının ünlü isimleri, yangın mağdurları için harekete geçti. Kimisi ihtiyaç malzemelerini yerlerine ulaştırırken kimisi de sosyal medyadan gerekli eksikleri duyurarak seferberlik ilan etti.
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Helal olsun sana
Yangınlar devam ederken İbrahim Çelikkol gönüllü olarak Marmaris’teki ekibe katıldı. Oyuncu, eline hortum alarak yangınları söndürmeye çalıştı. Bu anları Mustafa Sandal, sosyal medyada paylaştı.Dostuna “Helal olsun sana İbrahim” diye seslenen ünlü şarkıcı paylaştığı videoda şunları söyledi: “Göcek’teyim ve yollar kapalı, olay yerine ulaşma şansım yok. Canım kardeşlerim Onur Yılmaz ve İbrahim Çelikkol Marmaris’te yangın yerinde gönüllü olarak çalışıyor. Yangın, termik santrale yaklaşmış ve durumun ciddi olduğunu belirtiyorlar. Yetkililerden acil olarak olaya el koymalarını rica ediyorum.”
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‘Kraliçe’li teşekkür
Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınlar için seferber olan Demet Akalın, ünlü dostlarından da bağış talebinde bulundu. Akalın’ın yardım çağrısına yıllardır bir dargın bir barışık olduğu Hande Yener’den de cevap geldi. Akalın, daha önce ‘popun kraliçesi kim’ polemiği yaşadığı Yener’in bağışını sosyal medya hesabından “Kraliçe 25 bin liralık bağış yaptı, Bodrum Belediyesi’ne” notuyla duyurdu.
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helikopter çağrısı karşılık buldu
Şahan Gökbakar, Marmaris’teki yangın bölgesinden canlı yayınlar yapmaya devam ediyor. Oyuncu önceki gün Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol için helikopter talebinde bulundu. Gökbakar’ın bu talebi karşılık buldu, jandarmaya ait bir helikopter bölgeye gönderildi. Ünlü komedyen helikopterin müdahale anlarını yine Instagram hesabında “Yerinde bir müdahale yaptılar, sağ olsunlar” sözleriyle paylaştı.
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Destek ziyareti
Antalya Manavgat orman yangını sonrası bölgeye kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yardım götüren Haluk Levent, Gamze Özçelik’le buluştu. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile çalışmalara destek veren Özçelik, ünlü şarkıcıyla görüşmelerinden bir kareyi Instagram hesabından da paylaştı. Levent de eski oyuncuya desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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Hatasını telafi etti
Bodrum’da yangın manzarasına karşı teknesinde verdiği pozuyla tepki çeken Süreyya Yalçın, hatasını telafi etmek için harekete geçti. Paylaşımı için özür dileyen Yalçın, yangın bölgelerine kamyon dolusu yardım dağıttı. Yalçın’ın ilk kamyonu önceki gün Bodrum-Mumcular’daki yardım merkezine ulaştı. (Umut ÜNVER)
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Kolilerin başında
Cansu Kurtcu ile Berfu Yenenler, Çeşme’deki Boop adlı mekandan Marmaris’e gönderilecek malzemelerin hazırlanmasında görev aldı. Önce sosyal medyadan eksikleri duyuran iki ünlü isim, ardından mekanda kolileme işlerine de yardımcı oldu.
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Tırla yardım
Selin Ciğerci, yangın bölgelerine gereken ihtiyaç malzemelerini TIR’la gönderdi. Ciğerci Instagram’da paylaştığı bu karenin altına “Power bank, pil, soğutucu, yangın tüpü ve birçok ihtiyaç malzemesi hızlı bir şekilde yerleştiriliyor, yola çıkacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama o insanların yaralarını hep beraber saracağız” notunu düştü.
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Malzeme listesi hazırladı
Zeynep Bastık, Çeşme’den Marmaris’e gidecek olan yardım kamyonu için sosyal medyadan çağrı yaptı. Gerekli malzemelerin temin edilmesi konusunda paylaşımlar yapan şarkıcı, ardından Köyceğiz’de zor durumda olanlar için de malzeme listesi yayınladı.
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180 kişi tahliye edildi
Bodrum’daki yangın bölgesine botla giden Ece Erken, orada zor durumda olan halka yardımcı oldu. Yangın bölgesinden insanların botlarla tahliye edilmesine yardımcı olan Erken, “Elimden sadece botumuzla tahliye edebildiğimiz kadar insanı kurtarmak geldi. Kaptanımızla 180 vatandaşımızı tahliye ettik” dedi.
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Moral ziyareti
Müge Anlı, yangından zarar gören Antalya’nın Gündoğmuş beldesine gitti. Oradaki köyleri ziyaret eden sunucu, Instagram’da paylaştığı karenin altına şu notu düştü: “Sevgili dostum Selda Ulucan ile yangın felaketinin maalesef devam ettiği Antalya Gündoğmuş’un köylerini ziyaret ettik. Yeşil cennetin toprakları kül denizine dönerken, endişe içinde yanan köylerinin, yiten anılarının yasını tutan köylülerimize moral olmak istedik. Rabbim insanüstü bir güçle çalışan başta itfaiye olmak üzere tüm görevlilere yardım etsin. Tek dileğimiz alevlerin bir an önce sönmesi...”
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Hayvanları unutmadı
Merve Özbey de yangın bölgelerinde gerekli malzemelerin listesini Instagram hesabında yayınladı. Su, yanık kremi, maske, sabun, battaniye gibi birçok ihtiyaç malzemesini sıralayan şarkıcı, hayvanları da unutmadı: “Yangından kurtarılan canlarımız için de çok fazla mama ihtiyacımız var.”
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Soğutucu tır desteği
Yasemin Özilhan, yangın bölgelerine soğutucu TIR yardımında bulundu: “4’üncü soğutucu TIR’ımız yangın bölgelerine doğru bugün yola çıktı.”
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Bodrum’a yangın tüpü
Şeyda Coşkun, Bodrum’a ihtiyaç malzemeleri taşıyan ünlü isimler arasındaydı. Yangın mağdurlarına destek olmaya giden Coşkun, bu fotoğrafı “Yangın tüpleri ilettik. Elimizden ne gelirse, sonuna kadar” notuyla yayınladı.
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Hakkınız ödenmez
Hadise orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyecilerin fotoğrafını paylaşıp “Hakkınız ödenmez” notunu yazdı.
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Konser geliri yangın mağdurlarına
Edis, dün Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sahneye çıktı. Konser öncesi Instagram’dan duyuru yapan şarkıcı, “Harbiye konserimizin gelirini Ahbap Platformu aracılığıyla tüm illerimizde yangınlarda zarar gören ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Hepimize geçmiş olsun” dedi.
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Dumandan zehirlendi
CZN Burak adıyla tanınan, Hatay Medeniyetler Sofrası’nın sahibi Burak Özdemir, Antalya’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı. İtfaiye ekiplerine yardım eden Özdemir, dumandan zehirlenip fenalaştı. Yapılan müdahalelerin ardından Özdemir, sağlığına kavuştu. Bir grup tarafından şov yapmakla suçlanan CZN Burak, eleştirilere “Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her zaman da devam edeceğim” yanıtını verdi.
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Desteklere teşekkür ederim
İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile birlikte Bodrum’a gitti. Topladığı ihtiyaç malzemelerini yerine ulaştıran Tatlıses, çektiği videoyla kendisine destek olan herkese teşekkür etti.