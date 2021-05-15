Tek tek kapılarını kapattılar! Aralarında dünya devleri de var
Birleşik Krallık'taki restaurant zincirleri, ülke koronavirüs kilitlenmelerine girip çıkarken geçen yıl ayakta kalmak için mücadele etti. Online satışların popülaritesinin artması sebebiyle birçok zincir salgın öncesinde zaten sorun yaşıyordu.
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Mart 2020'de Hükümet tarafından ülke çapında başlatılan ilk kilitlenmeden kısa bir süre sonra, bir dizi restoran zinciri iflasını duyurdu. Birleşik Krallık'taki kapanmalar sona erse de dünyaca ünlü bazı restoran zincirleri İngiltere'deki perakende sorunu sonrası işten çıkarmalar ve kapılarını kapatma kararı aldı.
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Carluccio's
The Sun'ın haberine göre İtalyan yemek zinciri, restoranların Mart ayında kapılarını kapatmalarının söylenmesinden günler sonra en az 40 restoran kapatmak zorunda kaldı. 1.000'den fazla personel işini kaybetti.
Mayıs 2020'de, Giraffe ve Ed's Easy Diner'ın sahibi Boparan Restaurant Group (BRG) tarafından yapılan bir kurtarma anlaşmasında marka, kalan 30 restoranı ve 800 çalışanı kurtarıldı.
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Byron Burger
Byron, salgın öncesinde zaten zorluklarla karşılaşan başka bir yemek markasıydı. Haziran 2020'de burger zinciri yöneticileri işe aldı ve markanın Calveton şirketine satılacağını söyledi.
Taşınma sırasında şirketi kurtarırken, 31 restoran kaybetti ve 651 işçinin işine mal oldu. Byron'un 51 şubesinden sadece 20'si açık kaldı.
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Azzurri Group
ASK Italian ve Zizzi'nin sahibi olan Azzurri Group, geçtiğimiz yıl iflasın ardından 75 restoranını kapattı. 1.200'den fazla işçi işini kaybetti.
Yatırım firması TowerBrook Capital Partners tarafından yapılan bir kurtarma anlaşması, 225 restoran ve mağazayı kurtararak 5.000 işçiyi korudu.
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- Philip Green'in perakende imparatorluğu Arcadia, Kasım ayında çöktü ve 13.000 çalışan ve 444 mağazayı kapattı.
- Büyük mağaza zinciri Beales, 23 mağaza ve risk altındaki 1.052 işçi ile Ocak ayında cadde mağazalarını kapattı.
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- Üst düzey moda markası Ted Baker, Şubat ayında 160 kişiyi işten çıkarmayı planladığını söylemişti.
- Brighthouse ve Carluccio's, Mart ayı sonunda kapanmalarla ilgili işlemlere başladı.
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- Cep telefonu perakendecisi Carphone Warehouse Mart ve Nisan ayında 531 bağımsız mağazanın tamamını kapatacağını söyledi.
- Oasis and Warehouse, 2020 yılının Nisan ayında 1.800 kişinin işten çıkarılmasıyla kapandı.
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- Cath Kidston, 2020 yılının Nisan ayında 900 kişiyi işten çıkardı ve 60 mağazanın tamamını kapattı.
- Clarks, Mayıs 2020'de cadde mağazası kapanışlarının yanı sıra 900 kişiyi işten çıkardı.
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- Ayakkabı zinciri Aldo , Haziran 2020'de beş mağazanın kalıcı olarak kapatılacağını duyurmuştu.
- Moda zinciri Quiz, Haziran 2020'de iflas bayrağını çekmiş ve 82 mağazayı riske atmıştı.
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Victoria's Secrets
Victoria's Secrets, 2020 yılının Haziran ayından beri zor durumda. Tekrar satışa çıkan şirketin yüzlerce çalışanı risk altında.
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Bella Italia, Las Iguanas ve Cafe Rouge
Bella Italia, Las Iguanas, Le Pain Quotedien ve Cafe Rouge'un sahibi olan Casual Dining Group Temmuz ayında zora girdiğini doğruladı.
91 restoran kapalı ve bu durum yaklaşık 2.000 iş kaybına yol açacaktı. Sonrasında ise The Big Table olarak yeniden markalaştığını gören eski TGI Friday sahibi Epiris tarafından bir kurtarma anlaşmasıyla satın alındı.
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Frankie ve Benny's
Restoran Grubu, Frankie & Benny'nin 125 restoranını kapatma kararı aldı. Ayrıca Londra'daki Food and Fuel bar zincirini tamamen kapattı.
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Gourmet Burger Kitchen
Gourmet Burger Kitchen, salgın öncesinde mücadele eden bir başka zincirdi. Grup, Boparan Restoran Grubu tarafından kurtarıldı, ancak yine de 26 restoranı kapatmak zorunda kaldı ve 362 iş kaybına neden oldu.
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Pret A Manger
Ağustos ayında, Pret a Manger, koronavirüs salgınından geri adım atmak için mücadele ederken 2.800 kişiyi işten çıkardı.
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Geçen yıl Mart ayında Chiquito, sahibi The Restaurant Group'un yönetime geçtiği sırada tesislerinin yüzde 75'inden fazlasını kapatacağını duyurdu.
Wagamama ve Frankie ve Benny's'in de sahibi olan Restaurant Group, koronavirüs kilitlenmesinin yöneticileri aramaya neden olduğunu söyledi. O zamandan beri en az 61 Chiquito restoranı kapandı ve sadece 19'u ayakta kaldı. Sonuç olarak yaklaşık 1.500 işin kaybedildiğine inanılıyor.
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Pizza Express
Pizza Express salgın sırasında 73 restoranı kapattı ve 1.100'den fazla iş kaybına yol açtı. Pizza zinciri birkaç yıldır mücadele ediyor ve yüz milyonlarca sterlin borç biriktirdi.
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Pizza Hut
Eylül ayında Pizza Hut, çöküşü önlemek için yeniden yapılandırma yaptırsa da 244 restoranından 29'unun kapanmasına ve 450 kişinin iş kaybına yol açmasına neden oldu.
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Wahaca
Meksika gıda zinciri Wahaca, salgın sırasında restoranların neredeyse yarısının kapısını kalıcı olarak kapattı.
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Yo! Sushi
Yo! Sushi geçen yıl 19 restoranını kapattı ve Eylül ayında yaklaşık 250 işçiyi işten çıkardı.
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Debenhams
Debenhams, bir dizi mağaza kapanışını açıklamıştı. 242 yıllık perakende devi bir daha açılmayacağını duyurmuştu.