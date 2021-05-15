Tek tek kapılarını kapattılar! Aralarında dünya devleri de var

Geçen yıl Mart ayında Chiquito, sahibi The Restaurant Group'un yönetime geçtiği sırada tesislerinin yüzde 75'inden fazlasını kapatacağını duyurdu.



Wagamama ve Frankie ve Benny's'in de sahibi olan Restaurant Group, koronavirüs kilitlenmesinin yöneticileri aramaya neden olduğunu söyledi. O zamandan beri en az 61 Chiquito restoranı kapandı ve sadece 19'u ayakta kaldı. Sonuç olarak yaklaşık 1.500 işin kaybedildiğine inanılıyor.