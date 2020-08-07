Tek şarkı ile şöhret olmuştu... 17 yılda göz rengi bile değişti!
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... İşte dün tanınmayan, bugün ise ünlü olan o isimler ve şaşırtan değişimleri...
2000'lerin başında çıkardığı 'QAdam gibi adam' şarkısı ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Lara'yı hatırladınız mı? Onun son halini görenler tanımakta zorlanıyor!
Yeni albümü ile müzik dünyasına dönüş yapan Lara'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflaras beğeni ve övgü yağdı...
DÜNÜN ÇOCUKLARI BUGÜNÜN YILDIZLARI
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
Dünyaya gözlerini açalı henüz birkaç saat olmuş... Anne ve babasının kucağında bu hatıra fotoğrafı çekilmiş... Rol aldığı Çağan Irmak dizisi ile hayatımıza dahil olan bu bebeği tanıyabildiniz mi?
Arkadaşları ile sahneye çıkmış, gösteri yapan bu küçük adamı tanıdınız mı? Fotoğrafın sahibi şimdi Türkiye'nin ünlü seslerinden biri
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BARIŞ MANÇO TAKLİDİ YAPMIŞ
Fotoğraftaki kişi İsmail Hacıoğlu. Ünlü oyuncu, 1992 yılında katıldığı ve sunuculuğunu Volkan Severcan'ın üstlendiği yarışmada Barış Manço'nun taklidini yaptı.
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