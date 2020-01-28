Sinan Özen 57 yaşında ikiz babası oldu

Ünlüler aleminde tek çocuk sahibi olan isimlerin yanı sıra bu sayıyla yetinmeyenler de var..
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Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen ve 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal’ın ikiz bebekleri oldu.
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Bir kız bir erkek bebeği olan 57 yaşındaki Sinan Özen’in eşi doğumu şubat ayı sonunda yaptı. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızı Neva’nın rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Minik Neva iki ameliyat geçirirken Sanberk ise sağlıklı büyümeye devam ediyor.
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2016 yılında Almanya’da tanıştığı kendisinden 26 yaş küçük hayranı Burcu Kartal ile evlenen Özen, “Çok mutluyuz ama kızımız Neva’nın sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Bütün sevenlerimden kızım Neva için dua istiyorum. Allah ona sağlık versin, bize, kardeşine kavuştursun. Bu zor günlerde tek isteğimiz bu” diye konuştu.
İsmail BAYRAK
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Ünlüler aleminde tek çocuk sahibi olan isimlerin yanı sıra bu sayıyla yetinmeyenler de var..
İşte onlardan bazıları...
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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural abisi Engincan Ural ve annesinin fotoğrafını paylaştı. İlk kez yayınlanan fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte ünlü isimler ve aileleri...
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Bir zamanlar dansları ile izleyenleri büyüleyen Sibel Can, sonralarda sahnelerin aranılan solistlerinden oldu.Sibel Can şöhretle henüz yeni tanışmıştı ki hayatını Hakan Ural ile birleştirdi.
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Güzel yıldız ilk olarak oğlu Engincan'ı sonrasında ise kızı Melisa'yı aldı kucağına...
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"Çocuklarımı babasız büyütmek istemiyorum" diyen Sibel Can'ın evliliğine nazar değdi ve ikili sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Sibel Can ikinci evliliğini iş adamı Sulhi Aksüt ile yaptı.
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Evlendiğinde 5 aylık hamile olan Can, nikahtan kısa bir süre sonra gittiği Amerika'da oğlu Emir'i dünyaya getirdi.
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Yeşilçam'a uzun yıllar emek veren Cihan Ünal beyaz perdenin aranılan oyuncularından biriydi.
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Ünal, ilk evliliğini dönemin ünlü mankenlerinden Sabiha Tarkan ile yaptı.Ünal'ın bu evlilikten Irmak ismini verdiği bir kızı oldu. Ancak mutluluk uzun sürmedi ve çift yollarını ayırdı.
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Cihan Ünal daha sonra bir film setinde tanıştığı rol arkadaşı Türkan Şoray ile aşk yaşamaya başladı. İkili kısa bir süre sonra ilişkilerini resmiyete döktü ve evlendi.
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Cihan Ünal - Türkan Şoray çiftinin Yağmur isminde bir kızları oldu. Başlarda her şey yolundaymış gibi görünse de Cihan Ünal ikinci evlilik denemesinde de mutlu olamadı.
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Şu sıralar ortalarda görünmeyen usta oyuncunun yaptığı evliliklerden iki kızı var.
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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’la eşi Melis Ülken’in üç çocuğunun bir arada çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
Oyuncak araba içinde görülen ve babaları gibi kızıl saçlarıyla dikkat çeken çocuklardan büyük olanının adı Ayşe Derya, ikizlerin adları ise Leyla ve Ali.
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Demet Şener, Türkiye'nin tescilli güzellerinden ve posyumların aranılan mankenlerinden biriydi.
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Fırtınalı aşk hayatından sonra Şener, basketbolcu İbrahim Kutluay ile nikah masasına oturdu.
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Çift evlilikleriden kısa bir süre sonra bebek müjdesisini basın mensuplarıyla paylaştı.
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Demet Şener ilk olarak kızı İrem'i kucağına aldı.
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İrem henüz 2 yaşına gelmişti ki, Kutluay cephesinden ikinci bebek müjdesi geldi.
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Demet Şener, 27 Mart 2009'da ikinci çocuğu Ömer'i dünyaya getirdi.
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Demet Şener - İbrahim Kutluay çifti geçtiğimiz yıl çekişmeli bir boşanma süreci geçirdi ve çift anlaşmalı olarak boşandı.
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Yeşilçam'ın altın çocuğu Göksel Arsoy, bir döneme damga vuran yıldızlardan...
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Yakışıklılığı ile de göz dolduran usta jön, hayatını Soley Arsoy ile birleştirdi.
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Mutlu evliliğin ilk meyvesi Gökhan Arsoy oldu.
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Artık tam bir aile olan Arsoy çiftinin mutluluğunu kızları Aşkım'ın doğumu daha da perçinledi.
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Yıldız oyuncu, kendisi gibi oyunculuğu seçen iki çocuk babası.
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Türkiye Gülşah Alkoçlar'ı Hülya Koçyiğit'in kızı olmasının dışında, kendine has oyunculu ile tanıdı.
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Yeşilçam'ın en başarılı çocuk oyuncuları arasında yerini alan Gülşah, büyüdü ve hayatını Alkoçlar Otel'in varisi Ender Alkoçlar ile birleştirdi.
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Genç yaşında anne olan Gülşah ilk olarak kızı Neslişah'ı kucağına aldı.
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Neslişah henüz 4 yaşına gelmişti ki Gülşah, ikinci kez hamile olduğu müjdesini verdi.
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Gülşah - Ender Alkoçlar çiftinin mutluluğu kızları Aslışah'ın doğumuyla daha da perçinlendi.
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Magazin aleminin en düzeyli evliliklerinden birinde sahip olan Gülşah Alkoçlar iki kız annesi.
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Başarılı iş adamlarından Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile yaşadığı aşk sayesinde bir anda şöhrete kavuştu.
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Çift büyük aşklarını Paris'te kıyılan nikahla resmileştirdi.
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Evlendiğinde 4 aylık hamile olan Hülya Avşar, 16 Ocak 1998'de kızı Zehra'yı dünyaya getirdi.
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Kaya Çilingiroğlu kızına olan sevgisini " Onun yüzünü gördüğümde yaşadığımı anladım" sözleriyle anlattı.
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Aradan geçen yıllarda Kaya Çilingiroğlu'nun adı bir çok isimle aşk dedikodusuna karıştı. Son olarak Feraye Tanyolaç ile yaşadığı ilişkiyi itiraf etmesi Hülya - Kaya evliliğinin sona ermesine neden oldu. Ünlü iş adamı boşandıktan kısa bir süre sonra Tanyolaç ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.
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Çiftin evliliklerinden Kaya ismini verdikleri bir oğulları oldu. Uzun bir birliktelik yaşayan çift daha sonra anlaşmalı olarak boşandı.
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Kaya Çilingiroğlu, şimdilerde "Onlar için dünyayın yakarım" dediği iki çocuk babası.
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İnşaatta şarkı söylerken keşfedilen ve bugün müziğin en güçlü isimleri arasında yerini alan İbrahim Tatlıses'in özel hayatı her daim çok konuşuldu.
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Tatlıses, ilk evliliğini Şanlıurfa'da Adalet Durak ile yaptı.
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Çiftin bu evlilikten Ahmet ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. Ancak mutluluk uzun sürmedi.
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Şöhret basamaklarını hızlıca tırmanan İbrahim Tatlıses, film setinde tanıştığı Perihan Savaş ile aşk yaşamaya başladı.
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Çiftin bu birkiltelikten Melek Zübeyde isminde bir kızları dünyaya geldi.
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Tatlıses'in bu birlikteliği de doğan kızlarına rağmen uzun sürmedi.
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İbrahim Tatlıses ayrılıktan kısa bir süre sonra Derya Tuna ile aşk yaşadı.
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Tatlıses'in hayat arkadaşım dediği Tuna ile birlikteliği 18 yıl sürdü.
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Derya Tuna - İbrahim Tatlıses çiftinin bu birliktelikten İdo isminde bir oğulları var.
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YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN SIR!
Çocuklara olan düşkünlüğüyle bilinen İbrahim Tatlıses, Işıl Çıtak ile gizli bir aşk yaşadığını ve bu birliktelikten de bir kızı olduğunu yıllar sonra itiraf etti. Uzun süre kızını kabul etmeyen İbrahim Tatlıses daha sonra Dilan Çıtak'a soyadını verdi.
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Uğradığı silahlı saldırı sonrası zor günler geçiren İbrahim Tatlıses, radikal bir karar alıp uzun zamandır aşk yaşadığı Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu birlikteliğinden Elif Ada adında bir kız çocuğu oldu. İkili daha sonra anlaşmalı olarak boşandı. Tatlıses bir süredir yalnız bir hayat yaşıyor.
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Podyumların aranılan isimlerinden Çağla Şıkel ve popçu Emre Altuğ dört yıllık ilişkilerini 2008 yılında nikah masasına oturarak taçlandırdı.
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Çiftin Kuzey adını verdikleri ilk bebekleri 2009 yılında dünyaya geldi.
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Çağla Şıkel - Emre Altuğ çiftinin boşanacakları iddia edilmeye başlamıştı ki, Şıkel ikinci bebeğin müjdesini verdi.
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Mutluluklarıyla imrendiren çift ikinci oğullarına Uzay adını verdi. Ünlü çift 13 yıllık birlikteliğin ardın boşandı.