Sinan Özen 57 yaşında ikiz babası oldu

Bir kız bir erkek bebeği olan 57 yaşındaki Sinan Özen’in eşi doğumu şubat ayı sonunda yaptı. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızı Neva’nın rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Minik Neva iki ameliyat geçirirken Sanberk ise sağlıklı büyümeye devam ediyor.