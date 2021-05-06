Semih ŞAHİN/MUDANYA, Gülseli KENARLI / İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 06 Mayıs 2021 - 14:25 |
Deniz salyası tehlikesi büyüyor… Korkutan görüntü gözler önüne serildi
Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan deniz salyası (müsilaj) Mudanya sahillerini de kapladı. Yat limanında, deniz salyasının balıkçı teknelerinin çevresini kapladığı görüntüler dron kamerasına yansıdı. Uydu fotoğraflarında salyanın Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olduğu ve Mudanya açıklarında ise halka oluşturduğu görüldü.
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Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Bursa'nın Mudanya ilçesinin sahil kesimini de kapladı. Deniz salyası teknelerin etrafını çevreledi. Yaşanan deniz kirliliği, görenleri şaşkına çevirdi. Bölge, dron ile havadan görüntülendi.
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‘TEKNE MOTORLARINDA ARIZAYA NEDEN OLUYOR’
Deniz salyası nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten balıkçı Engin Ünsal, "Hava sıcaklığının 20 dereceyi geçmesiyle birlikte dipte biriken salyalar su yüzüne çıktı ve görüntü kirliliğine neden oldu. Bizlere de zararı oldu. Su soğutmalı teknelerdeki makinelerin motorlarında arızaya sebep oluyor. Şu an denizin yüzeyine çıktı fakat bir ay öncesine kadar balıkçıların ağlarına yapışıyordu. Balık yakalamalarına engel oluyordu. Şu anlık bu zararlarını biliyoruz" dedi.
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UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önol'ün yayınladığı 4 Mayıs tarihli uydu fotoğrafında müsilajın boyutunun Marmara'da ulaştığı boyutu ortaya koyuyor. Fotoğrafta denizin bir çok noktasında sarı şekilde görülen müsilaj, Mudanya açıklarında halka oluşturduğu, Gemlik Körfezi kıyılarında da yoğunlaştığı görülüyor.
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"DENİZ SALYASI BİZİ MAHVETTİ”
Balıkçı İsmail Gedik de “Müsilaj bizi oldukça etkiliyor. Ağlarımızı attıktan 20 dakika sonra ağların gözleri kapanıyor. En son ağı dün akşam attım. Ağa balıklar müsilaj yüzünden gelmiyor. Ocak ayından bu yana süreç bu şekilde devam ediyor. Teknemizin deniz suyu soğutma sistemi var. Müsilaj yüzünden teknenin içinde bulunan filtreler tıkanıyor. Bu da bize en az 10 bin liralık bir zarar demek. Aslında bu zamanlar bizim en çok çalışmamız gereken dönemler ancak deniz salyası bizi mahvetti” dedi.
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“DENİZ SALYASI BİZİ DENİZDEN SOĞUTTU”
Olta balıkçılığı yapan Ramazan Dereli ise ,“Müsilaj biz balıkçıları çok etkiledi. Müsilaj her geçen gün şiddetini arttırarak devam ediyor. Şu an Marmara Denizi nefes alamaz hale geldi. Ben oltacıyım olta atarken deniz salyası tellere takılıyor. Ağ atan arkadaşlarım 20 dakika sonra ağları çekmek zorunda kalıyor. Attıkları ağları bulamayanlar da var. Müsilaj son bir aydır kendini çok hissettirdi. Hiç bu kadar yoğun olmamıştı. Mart ayından bu yana 1 kilo istavrit tutabildim. Eskiden 15 dakikada 3 kilo balık tutabiliyorduk. Deniz salyası bizi yıldırdı. Denizden, meslekten soğuttu. Yetkililerin bir an önce bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz” diye konuştu.
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“MARMARA DENİZİ BU SENE BALIKÇISINA EKMEK VERMEDİ”
Marmara balıkçısının çok sıkıntılı bir dönem geçirdiğini söyleyen İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Başkanı Erdoğan Kartal, “Ocak ayından bu yana balıkçıların tamamı çalışmıyor. Bütün balıkçılarımız üç ay önce kendiliğinden paydos etti. Karadeniz’de bu sene işler iyiydi ancak Marmara denizi bu sene balıkçısına ekmek vermedi. Balıkçılarımız ağlarına atsa da müsilajdan dolayı ağı almakta çok sıkıntı yaşıyor. Bazı balıkçı arkadaşlarımızın ağları kayboldu” diye konuştu.