TEFE TÜFE kira artışı Aralık 2020 için ne kadar oldu?

2021 kira artış oranı, TEFE TÜFE oranlarının açıklanmasının ardından gündemde yer almaya başladı. Kasım ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.



Kasım ayında enflasyon yüzde 14.03 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.04 rakamı ortaya çıktı.



Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.04 oldu.



İşte kiraya göre artış oranları: