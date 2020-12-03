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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 14:45 | 

TEFE TÜFE kira artışı Aralık 2020 için ne kadar oldu?

Pek çok kişi tarafından TEFE TÜFE kira artışı olarak adlandırılan enflasyon kira artış oranı, kasım ayı için açıklanan veriler sonrasında gündeme geldi. TEFE TÜFE kira artış oranı % 12.4 olarak belirlendi. Bu oran göz önüne alındığında 2021 yılı kira artış oranı, halihazırda 1000 TL ödenen ev için 1120 TL oldu. Peki, Aralık 2020 itibariyle geçerli olabilecek olan kira artış oranı diğer tutarlar için ne kadar olacak? İşte, 2021 yılına ait TEFE TÜFE kira artışı oranı hakkında bilgiler

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2021 kira artış oranı, TEFE TÜFE oranlarının açıklanmasının ardından gündemde yer almaya başladı. Kasım ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.

Kasım ayında enflasyon yüzde 14.03 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.04 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.04 oldu.

İşte kiraya göre artış oranları:

22021 KİRA ARTIŞ ORANLARI
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2021 KİRA ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1000 lira

Yeni kira: 1120.4 lira

Eski kira: 1100 lira

Yeni kira: 1232.44 lira

Eski kira: 1200 lira

Yeni kira: 1344.48 lira

Eski kira: 1300 lira

Yeni kira: 1468.56 lira

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Eski kira: 1400 lira

Yeni kira: 1568.56 lira

Eski kira: 1500 lira

Yeni kira: 1680.6 lira

Eski kira: 1600 lira

Yeni kira: 1792.64 lira

Eski kira: 1700 lira

Yeni kira: 1904.68 lira

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Eski kira: 1800 lira

Yeni kira: 2016.72 lira

Eski kira: 1900 lira

Yeni kira: 2128.76 lira

Eski kira: 2000 lira

Yeni kira: 2240.8 lira

Eski kira: 2250 lira

Yeni kira: 2520.9 lira

Eski kira: 2500 lira

Yeni kira: 2801 lira

Eski kira: 2750 lira

Yeni kira: 3081.1 lira

Eski kira: 3000 lira

Yeni kira: 3361.2 lira

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