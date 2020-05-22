Tediye ödemesi ne demek? Tediye ödemeleri ne zaman? 2020 tediye tarihleri
Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük tediye ödemesi yapılıyor. Bu yıl 3 ayrı parçada gerçekleşecek olan tediye ödemelerinin 2020 tarihini merak eden çalışanlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Tediye ödemesi ne demek? Tediye ödemeleri ne zaman? 2020 tediye tarihleri
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Tediye ödemelerinin ödeneceği tarihler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre tediye ödemelerinin ilki 31 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşti. Yılın 2. tediye ödemesi mayıs ayı içerisinde, 3'üncü ve son ödemesi ise aralık ayında gerçekleşecek. Peki, tediye ödemesi ne demek? Tediye ödemeleri ne zaman? 2020 tediye tarihleri...
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Tediye ödemeleri için açıklama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplarına yatırılacağını bildirdi.6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerinin de dahil edildiği bilgisini paylaşan Selçuk, “Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye’mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.
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Tediye ne demek?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
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2020 Tediye ödemeleri ne zaman?
Geri ödeme nasıl olacak?
İşte o tarihler şöyle: 31/01/2020 Kamuda çalışan işçilerin tediye ödemesinin ilk taksitinin ödenmesi 22/05/2020 Kamuda çalışan işçilerin tediye ödemesinin ikinci taksitinin ödenmesi 23/12/2020 Yer altı maden işçilerinin tediye ödemesinin tamamının ödenmesi