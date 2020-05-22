Tediye ödemesi ne demek? Tediye ödemeleri ne zaman? 2020 tediye tarihleri

Tediye ödemeleri için açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplarına yatırılacağını bildirdi.6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerinin de dahil edildiği bilgisini paylaşan Selçuk, “Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye’mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.