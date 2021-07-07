Tediye ödemeleri ne zaman? İşte 2021 ek ödeme tarihi
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu. 6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, tediye ödemeleri ne zaman?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı ve diğer yarısı için ödeme tarihleri belli oldu. İşte, 2021 ek ödeme tarihleri...
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Kamu işçilerine 2021'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek.
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İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
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Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
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İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2020 yılının üçüncü taksiti olan ağustos ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek.
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İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.