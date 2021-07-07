Tediye ödemeleri ne zaman? İşte 2021 ek ödeme tarihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı ve diğer yarısı için ödeme tarihleri belli oldu. İşte, 2021 ek ödeme tarihleri...