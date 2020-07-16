Tediye ödemeleri ne zaman başlayacak? 2020 tediye ödeme planı
Kamuda çalışan işçi statüsündeki kişilere devlet her yıl ilave tediye (ikramiye) ödemesi yapıyor. Bu yıl 2 kez ilave tediye alan binlerce kamu işçisi şimdi diğer tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, tediye ödemeleri ne zaman başlayacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İlave tediye ödemeleri Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenen tarihlerde yapılıyor. Bir süredir bu hususta beklenti içinde olan yüz binlerce taşeron işçi, söz konusu ödemelerin tarihi noktasında bilgi almak istiyor. İşte, 2020 tediye ödemeleri hakkında son durum....
2
Abone Ol
TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Bu yılın ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak’ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs’ta ödendi. İlave tediyenin üçüncü ve dördüncü taksitlerinin ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ağustos ve aralık aylarında ödenmesi bekleniyor.
3
Abone Ol
Henüz tediyelerin üçüncü ve dördüncü taksitlerinin ödenme tarihi netleşmedi. Ancak bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz’da olması nedeniyle tediyelerin üçüncü taksiti bayram öncesinde ödenebilir.
4
Abone Ol
Böyle olursa kamu işçileri bayram öncesi ilave tediyelerini alabilirler. Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı kararı yayımlanınca tediyelerin ödeneceği tarih netleşecek.
5
Abone Ol
TEDİYE ÖDEMELERİ HAKKINDA
Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor. 26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor. Ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.
6
Abone Ol
Asgari ücretle çalışan bir işçi 2020 yılında 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Böylece en düşük brüt ikramiye 5 bin 101 lira 20 kuruş olacak.