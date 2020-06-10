Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl 3. kez tediye ödemesi yapılacak. Peki, tediye ne demek? İlave tediye ödemesi ne zaman?
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Kamu işçilerine her yıl dört taksitte ödenen 'ilave tediye'nin iki taksiti ödendi. Bu kapsamda beklenti içinde olan binlerce çalışan şimdi ise diğer ödemelerin tarihine odaklandı. İşte, tediye ödemeleri hakkında son gelişmeler...
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Milliyet'ten Cem Kılıç'ın haberine göre; Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor. Bu yılın ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak’ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs’ta ödendi. İlave tediyenin üçüncü ve dördüncü taksitlerinin ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ağustos ve aralık aylarında ödenmesi bekleniyor.
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Henüz tediyelerin üçüncü ve dördüncü taksitlerinin ödenme tarihi netleşmedi. Ancak bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz’da olması nedeniyle tediyelerin üçüncü taksiti bayram öncesinde ödenebilir.
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Böyle olursa kamu işçileri bayram öncesi ilave tediyelerini alabilirler. Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı kararı yayımlanınca tediyelerin ödeneceği tarih netleşecek.
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İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
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Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
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İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2020 yılının üçüncü taksiti olan ağustos ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek.
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İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.
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NE KADAR TEDİYE ÖDENECEK?
Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına her taksitte 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılıyor. Asgari ücretli bir işçiye üçüncü taksit olarak 13 günlük ücreti karşılığı en az 911.7 TL ilave tediye ödenecek.
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İşçinin ücreti arttıkça tediye miktarı da artar. Örneğin, 3.000 TL brüt ücreti olan işçiye 929.3 TL ilave tediye ödenecektir. Vergi dilimi yükselen işçiye ödenecek ilave tediyeden daha yüksek vergi kesilecektir. Bu nedenle tediyenin öne çekilmesi bazı işçiler için vergi dilimi açısından da avantajlı olacaktır.