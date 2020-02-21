Tedirgin eden görüntü! Gri ve beyaz renk alınca harekete geçildi
Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Teke Deresi'nin rengi değişti.
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Derenin, Hazinedar köyünden geçtiği alanda su gri ve beyaz renk aldı.
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, derede incelemede bulunarak sudan numune aldı.
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Köy muhtarı Yusuf Yaşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derenin renginin belirli aralıklarda değiştiğini söyledi. Derede kokunun da oluştuğunu ifade eden Yaşa, yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.
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Köy sakinlerinden Aykut Yavuz da dereden ağır koku yayıldığını aktararak, buna çözüm bulunmasını istedi.