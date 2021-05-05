Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR- Nuri ÇAĞLAR/TEKİRDAĞ, Burcu MUTLU/ALANYA (DHA)- AA
Haber Giriş: 05 Mayıs 2021 - 13:04 |
Tedirgin eden deniz salyası görüntüsü: Korkulu rüyaları haline geldi
Son günlerde Akdeniz ve Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan deniz salyası Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde yeniden ortaya çıkarak, sahilleri kapladı. Balıkçıların 'kay kay' adını verdiği deniz salyası kıyılarda kirliliğe nsebep oldu.
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Deniz salyası kaynaklı tabaka, son günlerde kıyılarda birikerek ilginç bir görüntü oluşturuyor.
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Beyaz tabaka Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçesi kıyılarında yoğunlaştı. Beyaz tabakanın deniz suyu sıcaklığının artmasına paralel olarak görüldüğü belirtiliyor. Bu durumun doğal olduğu, herhangi bir kimyasal kirliliğin söz konusu olmadığı ifade ediliyor.
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Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, ilk defa deniz salyasının bu kadar uzun süre etkili olduğunu söyledi.
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KORKULU RÜYALARI HALİNE GELDİ
Bu durumun en çok balıkçıları etkilediğini anlatan Pehlivanoğlu, "Deniz salyası balıkçıların korkulu rüyası haline geldi. Küçük tekne balıkçıları salya nedeniyle avcılığa devam edemiyor. Şarköy ilçesine kadar kıyılarda beyaz tabaka görülüyor." dedi.
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ALANYA KIYILARINDA DA GÖRÜNTÜLENDİ
Marmara Denizi'nde son aylarda sıkça rastlanılan ve 'müsilaj' olarak da bilinen deniz salyası, Akdeniz'de de görülmeye başlandı. Alanya'nın birçok bölgesinde de deniz yüzeyi, deniz salyası ile kaplandı. Ağ balıkçılığı yapanlara zor anlar yaşatan deniz salyası nedeniyle akıntı ve rüzgarın da etkisiyle çevreye kötü koku yayıldı. Balıkçıların 'kaykay' dediği yapışkan tabaka, kıyılara kadar geldi.
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ERDEK KÖRFEZİ'Nİ DE DENİZ SALYASI KAPLADI
Erdek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Demiray, "60 yaşındayım. Bugüne kadar sahillerimizde bu kadar uzun süre devam eden deniz salyası görmedim. Eski yıllarda en çok 1-2 ay görülür ve biterdi. Bu olay nedeniyle küçük teknelerle avlanan balıkçılarımız, av sezonunda çok zorlandılar. Çünkü bu salyanın ağırlığı nedeniyle ağlarını çekemediler. Av sezonumuz kötü geçti" diye konuştu
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TEKNEYLE AÇILMAK İSTEMİYORLAR
Fenerbahçe Sahili'nde bulunan Dalyan Kayıkhanesi'nin sorumlusu Levent Oğuz, "Deniz salyası dediğimiz şey aslında çamur. Denizin dibinde olan bir çamur normalde. Isıyı da gördükten sonra tekrar yukarı çıkan bir plankton. Canlı bir tabaka. Deniz bunu atamıyor. Kirlilikten kaynaklanan bir durum söz konusu. Tamamen çevreye zarar veren, tabiatın, balıkların zarar gördüğü bir durum. Kötü bir manzara, çamur halini görüyorsunuz. Tekneleri etkiliyor, zaten insanlar tekne ile çıkmak istemiyor. Denizin kenarına geldiğinizde böyle bir görüntüyle karşılaştığınızda siz de çıkmayı düşünmezsiniz" dedi.
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Tekne sahibi Yavuz Erdun da "Deniz tutkunuyum, yaşımız tutmuyor ama bu salyalar, 70-80 yaşındaki balıkçı ağabeylerimizin dediğine göre zaman zaman bu durumlar oluyordu fakat deniz bu salyaları karaya vurduğu için denizin kendi organik temizlenmesi gibi bahsediyorlardı. Fakat şimdi her taraf dalgakıran ve beton olduğu için deniz bunu kusamıyor ve lodosla buraya geliyor. Poyrazla Yalova'ya gidiyor gibi bir durum oluyor." dedi.
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'BALIKLARIN BESLENME ALANLARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR'
Yaklaşık 3 aydır Çanakkale Boğazı'nı terk etmeyen ve bugünlerde çoğaldığı gözlenen müsilaj maddesi, görenleri endişelendiriyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, meteoroloji şartların hala uygun olması nedeniyle müsilaj maddesinin etkisini kaybetmediğini söyledi. Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Meteorolojik şartların hala uygun olması ayrıca son yaşanan yağmurlardan dolayı akışa bağlı olarak besin elementlerinin yoğun bir şekilde denizel sisteme taşınması müsilajın devam etmesinde oldukça etkili.'' dedi.
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BÜYÜKADAYI DA SARDI
Marmara Denizi'nde sık sık görülmeye başlanan deniz salyası da olarak bilinen müsilaj şimdi de Büyükada'yı sardı. Sahildeki görüntünün hiç hoş olmadığını söyleyen Büyükada sakini Rümeysa Uzun, "Arkadaşlarımla sahile gezmeye geldik. Ancak denizin çok kirli olduğunu fark ettik. Başlarda denizde ne olduğunu anlamadık ama normal bir kirlilik olmadığı çok belliydi. Kokusu çok kötü. Görüntüsü de hiç hoş değil. Bir adalı olarak denizlerdeki bu durum bizi çok rahatsız ediyor. Geçen senelerde sahilde böyle bir şey görmemiştik" dedi.