Tecavüzle suçlanan profesör davasında yaklaşık 1 saatlik görüntü kayıp
Ankara'da sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin tutuksuz yargılandığı davada mahkemenin sanıklar ve mağdur Ç.B.'ye ait cep telefonları ile güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi için istediği bilirkişi raporu tamamlandı. Buna göre; olay gecesine ait kamera kayıtlarında 00.00-01.00 saatleri arasındaki yaklaşık 52 dakikalık zaman diliminin kayıp olduğu ortaya çıktı. Bilirkişi raporundaki telefon kayıtları, olay gecesi ve sabahı Hasan Bilgili ile veteriner hekim Serkan Durmaz arasında yoğun bir cep telefonu trafiği yaşandığını da ortaya koydu.