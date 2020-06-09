SÄ°RKTE YAYAÅžADI Daha sonra Monaco SarayÄ±'nÄ±n gÃ¼venlik mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Jean Raymond Gottlieb ile aÅŸk yaÅŸar ve bir Ã§ocuk sahibi olur. Ancak bu iliÅŸki de uzun sÃ¼rmez. Daha sonra bir sirkte Ã§alÄ±ÅŸan ve fil terbiyecisi olan Franco Knie ile aÅŸk aÅŸamaya baÅŸlar. Ã‡ocuklarÄ±nÄ± da alÄ±p Knie ile birlikte onun sirk karavananÄ±nda yaÅŸamaya baÅŸlarlar. Ama bÃ¼yÃ¼k bir sorun vardÄ±r, Franco Knie evlidir, bu iliÅŸki de uzun sÃ¼rmez.