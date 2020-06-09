Tecavüzle baÅŸlayan lanet: Bu aileden kimse gün yüzü görmeyecek!
Onlar dÃ¼nyanÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼k ve zengin Ã¼lkelerinden birinin hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±. Saraylarda yaÅŸÄ±yorlar ve servetleri sayÄ±lamayacak kadar bÃ¼yÃ¼k. Ama gerÃ§ek anlamda mutluluÄŸu bir tÃ¼rlÃ¼ bulamÄ±yorlar.Â
Splash News, Backgrid USA, AP, Depo Photos
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YÃœZYILLARDIR BÄ°TMEYEN LANET
Ve inanÄ±ÅŸa gÃ¶re bunun nedeni yÃ¼zyÄ±llar Ã¶nce ailelerine yÃ¶neltilen ve hala gÃ¶lgesinden kurtulamadÄ±klarÄ± bir lanet.
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ARDI ARDINA KORKUNÃ‡ OLAYLAR
Ä°ÅŸte dÃ¼nyanÄ±n en zengin kraliyet ailelerinden biri olan Grimaldi ailesinin Ã¼zerinde dolaÅŸÄ±p duran o kara bulutlarÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ ve yaÅŸadÄ±klarÄ± "Bu kadarÄ± da olmaz" dedirten korkunÃ§ olaylar.
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GÃ–RÃœNÃœÅžTE PERÄ° MASALI GÄ°BÄ°
YÄ±llardÄ±r Monaco PrensliÄŸi denilince birÃ§ok insanÄ±n aklÄ±na masallara yaraÅŸÄ±r gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler gelir. GÃ¼zeller gÃ¼zeli Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Grace Kelly ile evlenen yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, ÅŸefkatle Prens Rainier... Ä°lk bakÄ±ÅŸta olup bitenler masal gibi olsa da gerÃ§ek hayatta bu ailenin hiÃ§bir Ã¼yesi "sonsuza kadar mutlu" bir ÅŸekilde yaÅŸayamadÄ±. Ã–zetle baÅŸlarÄ±na gelmeyen trajedi kalmadÄ±.
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BU AÄ°LEDE KÄ°MSE GERÃ‡EK MUTLULUÄžU BULAMAYACAK
Â Monaco'yu yÃ¶neten Grimaldi ailesi 13'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lda gÃ¼cÃ¼nÃ¼n zirvesine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte o yÄ±llarda yaÅŸanan korkunÃ§ bir olay ve olayÄ±n maÄŸdurunun sÃ¶zlerinin ailenin kaderine etki ettiÄŸine inanÄ±lÄ±yor.Â YÃ¼zyÄ±llardÄ±r anlatÄ±lanlara gÃ¶re, bÃ¼yÃ¼cÃ¼ olduÄŸu da sÃ¶ylenen bir Flaman kadÄ±n, nÃ¼fuzlu Grimaldi ailesinden bir Ã¼yenin tecavÃ¼zÃ¼ne uÄŸradÄ±. KadÄ±n Ã¶ylesine sarsÄ±ldÄ± ki aileyi lanetledi. Flaman kadÄ±n "Bir Grimaldi, evliliÄŸinde asla gerÃ§ek mutluluÄŸu bulamayacak" dedi. SonuÃ§ta, o lanetli sÃ¶zler gerÃ§eÄŸe mi dÃ¶ndÃ¼ bilinmez ama gerÃ§ekten de ailenin Ã¼yeleri ne evliliklerinde ne de genel hayatlarÄ±nda gerÃ§ek mutluluÄŸa ulaÅŸamadÄ±.
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DÄ°LLERE DESTAN DÃœÄžÃœN
Grace Kelly, 1950'lerde Hollywood'un en gÃ¶zde yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriydi. GÃ¼zelliÄŸinin de zarafetinin de eÅŸi benzeri yoktu. Bu durum, Avrupa'nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k ve zengin Ã¼lkesi Monaco'nun hÃ¼kÃ¼mdarÄ± olan Prens Rainier'nin de gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§madÄ±. Kelly ve Prens, kelimenin tam anlamÄ±yla masallara yaraÅŸÄ±r bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlendi.
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BEKLENMEDÄ°K ANDA BÄ°R KAZA
ÃœÃ§ Ã§ocuklarÄ± oldu: Albert, Caroline ve Stephanie. Fakat ailenin mutluluÄŸu 1982 yÄ±lÄ±nda bir daha geriye dÃ¶nÃ¼lmeyecek ÅŸekilde bozuldu. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Stephanie ile bulunduÄŸu arabada trafik kazasÄ± geÃ§irdi Prenses Grace. O kaza sonuu henÃ¼z 53 yaÅŸÄ±ndayken kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan hastanede son nefesini verdi.
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Ä°STENMEYEN EVLÄ°LÄ°K
Grimaldi ailesinin Ã¼zerinde dolaÅŸan kara bulutlar bununla da daÄŸÄ±lmaz. Aile kÄ±sa bir sÃ¼re sonra bir baÅŸka trajedi ile sarsÄ±lÄ±r. Bu kez hayatÄ± deÄŸiÅŸen kiÅŸi Ã§iftin bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Caroline olur. 1970'lerde dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekar prensesi olan Caroline, kendisinden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k iÅŸ adamÄ± Philippe Junot ile evlenir, Ã¼stelik ailesinin karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ±na raÄŸmen. Ama bu evlilik uzun sÃ¼rmez.
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BÃœYÃœK AÅžKI GÃ–ZLERÄ°NÄ°N Ã–NÃœNDE Ã–LDÃœ
Prenses Caroline, mutluluÄŸu ikinci evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Ä°talyan iÅŸ adamÄ± Stefano Casiraghi'de bulur. ÃœÃ§ Ã§ocuklarÄ± olur: Charlotte; Andrea ve Pierre. Fakat Caroline'in mutluluÄŸu kÄ±sa sÃ¼rer. Stefano Casiraghi, henÃ¼z 30'lu yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndayken karÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde geÃ§irdiÄŸi bir bot kazasÄ±nda Ã¶lÃ¼r.Takvimler 1990 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶stermektedir o sÄ±rada. Yani, Prenses Grace'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden 8 yÄ±l sonra aile bir baÅŸka trajedi ile sarsÄ±lÄ±r. Prenses Caroline 2001 yÄ±lÄ±nda Honover Prensi Ernst August ile evlendi. Åžimdilik sakin bir hayat sÃ¼rÃ¼yor.
9
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KÃœÃ‡ÃœK PRENSESÄ°N Ã‡ILGIN HAYATI
Ailenin kÃ¼Ã§Ã¼k prensesi Stephanie'ye gelirsek... Annesinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazada yanÄ±nda olan Stephanie uzun sÃ¼re kendini toparlayamaz. GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda da bir dÃ¶nem ÅŸarkÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa merak salan Stephanie, annesinin kaybÄ±ndan sonra daha da sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir hayat sÃ¼rmeye baÅŸlar.
KorumasÄ± Daniel Ducruet ile evlenir ve iki Ã§ocuk sahibi olur. Ancak Ducruet, Stephanie'yi BelÃ§ika GÃ¼zeli ile aldatÄ±nca ayrÄ±lÄ±rlar.
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SÄ°RKTE YAYAÅžADI
Daha sonra Monaco SarayÄ±'nÄ±n gÃ¼venlik mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Jean Raymond Gottlieb ile aÅŸk yaÅŸar ve bir Ã§ocuk sahibi olur. Ancak bu iliÅŸki de uzun sÃ¼rmez. Daha sonra bir sirkte Ã§alÄ±ÅŸan ve fil terbiyecisi olan Franco Knie ile aÅŸk aÅŸamaya baÅŸlar. Ã‡ocuklarÄ±nÄ± da alÄ±p Knie ile birlikte onun sirk karavananÄ±nda yaÅŸamaya baÅŸlarlar. Ama bÃ¼yÃ¼k bir sorun vardÄ±r, Franco Knie evlidir, bu iliÅŸki de uzun sÃ¼rmez.
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DÃœÄžÃœN BOYU GÃ–ZYAÅžI DÃ–KTÃœ
Grace Kelly ile Prens Rainier'nin tek erkek Ã§ocuÄŸu Prens Albert'e gelelim. Onun da Ã¶zel hayatÄ± Ã§alkantÄ±lÄ±ydÄ±. Evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkilerinden iki Ã§ocuk sahibi oldu.
Sonra GÃ¼ney AfrikalÄ± Charlene Wittstock ile evlendi ve ondan da biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya geldi. Fakat dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ gelinin dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶zyaÅŸlarÄ± ve yÃ¼zÃ¼ndeki gergin ifade uzun sÃ¼re konuÅŸuldu.
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KAÃ‡MAK Ä°STEDÄ°, YAKALANDI
Ã‡Ã¼nkÃ¼ Wittstock'un dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi Monaco'dan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, her seferinde de geri getirildiÄŸi iddialarÄ± basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte iddialara gÃ¶re o gÃ¶zyaÅŸlarÄ± sevdiÄŸi ile evlenen bir kadÄ±nÄ±n mutluluk gÃ¶zyaÅŸlarÄ± deÄŸil geleceÄŸini belirsiz gÃ¶ren bir genÃ§ kadÄ±nÄ±n mutsuzluÄŸunun simgesiydi. Ã‡iftin evliliÄŸi sÃ¼rÃ¼yor ama haklarÄ±ndaki iddialar da bitmek bilmiyor.
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AÅžKTA MUTLULUÄžU ARADI
Grimaldi ailesinin Ã¼zerindeki kara bulutlar, sonraki kuÅŸaklarda biraz da olsa daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Prenses Caroline'in bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Charlotte, oyuncu Gad Almaleh ile iliÅŸkisinden bir Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirdi ama Ã§ift yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l da Dimitri Rassam ile evlendi.Â
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ONLAR MUTLU
Charlotte'un aÄŸabeyi Andrea, Tatiana Santa Domingo ile en kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸleri Pierre de Beatrice Borromeo ile evli. OnlarÄ±n evliliÄŸi mutlu bir ÅŸekilde devam ediyor.
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BELKÄ° DE LANET BÄ°TTÄ°
Belki de 13'Ã¼ncÃ¼ yÃ¼zyÄ±lda bir tecavÃ¼z ile baÅŸlayan lanet ÅŸimdilik sona erdi.