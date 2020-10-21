TCL 10 Plus incelemesi

Dünya genelinde daha çok televizyon sektöründe yakından tanınan; ancak mobil cihazlar söz konusu olduğunda da çözümler üreten TCL, yeni akıllı telefonlarını Türkiye'ye getirmeyi sürdürüyor. Şirketin Türkiye pazarına sunduğu telefonlardan TCL 10 Plus'ı yakından inceliyoruz.
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TCL ismini yeni yeni duymaya başladıysak da, bu marka aslında Alcatel ve BlackBerry gibi markalarla yıllardır dünyada olduğu gibi Türkiye'de kullanıcılarla buluşuyordu. Şimdi ise marka, doğrudan kendi adıyla pazara girmeyi tercih ediyor. TCL 10 Plus modeli de şirketin güvendiği ürünlerden biri.
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TCL, telefonlarında kendine has bir tasarım kullanmayı seviyor. Örneğin arka kamera kurulumunun diğer tüm telefonların aksine dikey değil yatay olduğunu görüyorsunuz. Ancak bu tasarım anlayışının uygulamada bir fark sunmadığını belirtelim.
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6.47 inç'lik büyük bir ekranla gelen TCL 10 Plus, 1080 x 2340 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Ekran/gövde oranına baktığımızda ise yüzde 88.7 gibi bir oran söz konusu. Hiç fena değil.
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Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 665 model işlemcisinden alan telefonun performansını anlamak için zorlayıcı bazı oyunları kurmak yetiyor. Call of Duty Mobile oynarken herhangi bir takılma ya da benzeri bir sorun yaşamadık ve gayet akıcı bir şekilde oynadık.
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Dahili hafızaya göre farklı model seçenekleri bulabiliyorsunuz. Ancak microSD kart desteği olduğundan toplam hafızası dilerseniz artırabiliyorsunuz da.
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Ürünün kamera tarafında da ortalama bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. 48 MP çözünürlüğünde görüntü alan ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.
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Ancak TLC 10 Plus'ın 4K video kaydı yapabildiğini de belirtmemiz gerekiyor. Yeni nesil telefonlarda artık görmek istediğimiz özelliklerden sadece biri.
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Ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde görüntü alıyor. Ancak loş ışıkta performansını yeterli bulmadığımızı da söylememiz gerekiyor. Genel olarak selfie fotoğraflarda ortalama bir performans sunuyor.
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Dahili FM Radyo özelliğine de sahip olan TCL 10 Plus, 4500 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor.
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Ancak Quick Charge 3 teknolojisine sahip olduğundan telefonunuzu daha kısa sürelerde şarj edebiliyorsunuz.
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TCL 10 Plus, 3000-3500 TL fiyat aralığında Türkiye'de satışa sunuluyor. Bu fiyat aralığında pek çok güçlü telefon modeli bulunuyor ve TCL 10 Plus da seçeneklerinizin arasında elbette olmalı.