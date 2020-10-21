TCL 10 Plus incelemesi

TCL ismini yeni yeni duymaya başladıysak da, bu marka aslında Alcatel ve BlackBerry gibi markalarla yıllardır dünyada olduğu gibi Türkiye'de kullanıcılarla buluşuyordu. Şimdi ise marka, doğrudan kendi adıyla pazara girmeyi tercih ediyor. TCL 10 Plus modeli de şirketin güvendiği ürünlerden biri.