TCDD sürekli işçi alımı yapacak... TCDD sürekli işçi alımı için başvuru nasıl yapılır? İşte TCDD başvuru şartları
TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerine 182 daimi işçi alımı yapılacağını bildirdi. Adayların belirtilen şartları taşımaması halinde başvuruları kabul edilmeyecek. Peki, TCDD sürekli işçi alımı için başvuru nasıl yapılır? TCDD başvuru şartları neler?
TCDD sürekli işçi alımı için başvurular İŞKUR İnternet sitesi üzerinden 20.12.2021-24.12.2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecek. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor.
TCDD BAVŞURU ŞARTLARISadece 18-35 yaş arası ve Sadece erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamında olduğundan ve işçilerin kol gücüyle çalışmasından dolayı)
Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir
Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir