TCDD sürekli işçi alımı yapacak... TCDD sürekli işçi alımı için başvuru nasıl yapılır? İşte TCDD başvuru şartları

TCDD BAVŞURU ŞARTLARISadece 18-35 yaş arası ve Sadece erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamında olduğundan ve işçilerin kol gücüyle çalışmasından dolayı)



Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.



Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir