TCDD 25 sürekli işçi alımı yapacak? İşte TCDD işçi alımı başvuru şartları

İstenilen belgeler -Nüfus cüzdanı fotokopisi,



-TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (CumhuriyetSavcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicilkaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.-Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.)-Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muafolduğunu belirtilecektir.),



- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah)ve Diğer Adres Belgesi



- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Karekodlu SGK Tescilve Hizmet Dökümü,



-TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr duyurular bölümünde yayımlanan İşTalep Bilgi Formu (Form tükenmez mavi kalemle el yazısıyla doldurulacak veimzalanacaktır.),



7-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebi için Evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katıveya altında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır.



8- Nihai listede bulunup, evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katından fazlaolması durumunda, sözlü sınava katılacaklar 17.11.2022 tarihinde saat 10.00 da TCDDİşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. HipodromCad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.



9- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecektarihler arasında yapılacak sözlü sınavda adaylar sınav kurul üyelerince; özgüvenlerinin 10puan, yazılı iletişimlerinin 10 puan, sözlü iletişimlerinin 10 puan, gözlem-stres-problemçözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,mezun oldukları okul bölümüyle ilgili her soru 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.Mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemeleri 2 soru ve teknik konulardan 2 soru olmaküzere mesleki alanda 50 puan, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayın başarı puanı sözlü sınavında almış olduğu puandır. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.



10-Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, demiryolu trafik kontrolörü olarakişe başlatılacak adaylardan;



Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarımıza Göre;Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye YetkiliHastanelerden herhangi birinden 8 hekim imzalı (8 branşın (göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.



Sözlü sınavını kazanan asıl adayların almış oldukları sağlık kurulu raporunda “Agrubu emniyet kritik görevlerde çalışır” ibaresi ile görme/işitme muayeneleri hakkındaistenilen değerlendirme sonuçları bulunmayanlar işe başlatılmayacaktır.



-TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup tespiti ve psikoteknikdeğerlendirmesi yapılacak sanat kolları için adayların almış oldukları sağlık kurulu raporugrup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir. Grubu uygun olan adaylar, psikoteknikdeğerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemlerisonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday bir ay içerisinde ikinci kezpsikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlamaişlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.



11-Teşekkülümüzde görev alacak Demiryolu Trafik Kontrolörü 4857 sayılı İşKanununa tabii olarak görev yapacaktır.



12-İşe başlayan Demiryolu Trafik Kontrolörü deneme süresi 4 ay olup, deneme süresiiçerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.



13-Ataması yapılan adaylar, atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisindenakil isteyemeyecektir.



14-Ataması yapılan adaylar, vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüzçalıştırılabilecektir.



15-Ataması yapılıp işe başlayan adaylardan 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi, 4857 sayılıİş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılan tren teşkil işçilerinden görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarın ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.