TCDD 15 Temmuz anı bilet nasıl alınır? Demokrasi Treni anı bileti sayfası
TCDD, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dijital ortamda oluşturulan ‘anı bileti’ uygulaması başlattı. Bilgisayarlara indirilebilen ve sosyal medya siteleri üzerinden de paylaşılabilen 15 Temmuz anı bileti pek çok kişi tarafından ilgi görüyor. Peki, TCDD 15 Temmuz anı bilet nasıl alınır? İşte Demokrasi Treni anı bileti sayfası…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
TCDD, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dijital ortamda oluşturulan "anı bileti" uygulaması başlattı.TCDD'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminde, darbecilere karşı gösterilen mücadelede hafızalara kazınan anların görsellerine yer verilen dijital anı biletleri, "www.demokrasitreni.com" internet adresi üzerinden oluşturulabilecek.
2
Abone Ol
Söz konusu biletler bilgisayarlara indirilebilecek ve sosyal medya siteleri üzerinden de paylaşılabilecek.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dijital ortamda oluşturulan "anı bileti" uygulamasına siyasiler, bürokratlar ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 15 TEMMUZ ANI BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
3
Abone Ol
DEMOKRASİ TRENİ ANI BİLETİ NASIL ÇIKARILIR?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatan sevgisiyle demokrasi mücadelesi veren, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere, tüm kahramanların anısını yaşatmak isteyen TCDD, tüm vatandaşları internet adresi üzerinden anı bileti almaya davet ediyor.
Anı bileti çıkarmak için, isim soyisim bilgileri girildikten sonra "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerçekleştirilen ilgili bilgilendirmeyi okududum." kutucuğunu işaretledikten sonra "Anı Bileti Oluştur." butonuna basarak biletinizi çıkan ekranda görebilirsiniz.