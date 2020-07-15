TCDD 15 Temmuz anı bilet nasıl alınır? Demokrasi Treni anı bileti sayfası

DEMOKRASİ TRENİ ANI BİLETİ NASIL ÇIKARILIR? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatan sevgisiyle demokrasi mücadelesi veren, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere, tüm kahramanların anısını yaşatmak isteyen TCDD, tüm vatandaşları internet adresi üzerinden anı bileti almaya davet ediyor.



Anı bileti çıkarmak için, isim soyisim bilgileri girildikten sonra "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerçekleştirilen ilgili bilgilendirmeyi okududum." kutucuğunu işaretledikten sonra "Anı Bileti Oluştur." butonuna basarak biletinizi çıkan ekranda görebilirsiniz.