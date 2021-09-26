TBMM ne zaman açılacak? Yeni yasama yılı için geri sayım
TBMM, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına başlayacak. Meclis Genel Kurul Salonunda, 27. Dönem 5. Yasama Yılı öncesi hummalı çalışmalar yürütüldü. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni yasama yılında da çalışmalara maske, mesafe ve temizlik konularına gerekli özen gösterilerek devam edilecek. Peki, TBMM ne zaman açılacak?
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TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim Cuma günü 2,5 aylık aranın ardından yasama mesaisine başlamak üzere toplanacak. TBMM Genel Kurulu, 76 günlük aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cuma günü yeniden başlayacak.
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ÖZEL OTURUM SAAT 14:00'DA
Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.
Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.
Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.
Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin edecek.
Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.
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YOĞUN GÜNDEM
Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işi, 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu'nu görüşmek olacak.
Bu arada 5 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi gelecek. Meclis Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Meclis'i 2022 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. Meclis, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.
Meclis'in bu süreçte en öncelikli işlerinden birinin, seçim kanunu ile ilgili değişiklikler içeren ve seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de öngören kanun teklifi olması bekleniyor.
Bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler de içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Başkanlığına sunulması öngörülüyor.