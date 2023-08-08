×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

TBMM ne zaman açılacak 2023? Meclis yeni yasama dönemi hangi tarihte? TBMM olağanüstü toplantı sonrası yeniden tatile girdi!

Güncelleme Tarihi:

#Meclis Açılış Tarihi#Tbmm Ne Zaman Açılacak#Meclis Olağanüstü Toplantı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 19:17

Meclis açılış tarihi 2023, bugünkü olağanüstü toplantı sonrası gündeme geldi. 8 Ağustos Salı günü olağanüstü toplantı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bir araya geldi. TBMM Genel Kurulu, CHP’nin çağrısı üzerine Meclis tatildeyken ikinci kez ‘olağanüstü’ toplandı. Akbelen için Meclis'te genel görüşme yapılmasına ilişkin, CHP'nin verdiği önerge talebi oylama sonucu reddedildi. TBMM'de yoğun mesai, tatil sonrası yeniden başlayacak. Gözler şimdi TBMM açılış tarihinde. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM yeni yasama dönemi hangi tarihte? İşte, Meclis'in açılış tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/3TBMM ne zaman açılacak 2023 Meclis yeni yasama dönemi hangi tarihte TBMM olağanüstü toplantı sonrası yeniden tatile girdi

TBMM Genel Kurulu, 8 Ağustos Salı günü yapılan olağanüstü toplantı sonrası yeniden tatile girdi. CHP’nin olağanüstü çağrısıyla toplanan TBMM’de Akbelen ormanlarına yönelik genel görüşme açılması kabul görmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, 25 Temmuz Salı günü toplantıya çağırmıştı. Böylece Meclis 2 kez olağanüstü toplandı. TBMM tatil dönemi sonrası 1 Ekim'de yeniden mesaiye başlayacak. Peki, Meclis ne zaman hangi tarihte açılacak? İşte, ayrıntılar.

2/3MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi için verilen önergelerin de reddedilmesi ile Meclis Genel Kurulu, bir kez daha 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verdi.

TBMM'de yeni yasama dönemi 1 Ekim tarihinde başlayacak.

EN SON HABERLER

3/3TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

TBMM Genel Kurulu, CHP’nin Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen’deki maden çalışmalarına ilişkin genel görüşme önergesi talebi oylama sonucu reddedildi

TBMM Genel kurulda toplantı yeter sayısının bulunması üzerine Akbelen’deki maden çalışmalarına ilişkin siyasi parti grupları adına konuşmalar yapıldı. Akbelen için genel Görüşme yapılmasına ilişkin, CHPnin verdiği önerge talebi oylama sonucu reddedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meclis Açılış Tarihi#Tbmm Ne Zaman Açılacak#Meclis Olağanüstü Toplantı

EN SON HABERLER