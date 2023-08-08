TBMM ne zaman açılacak 2023? Meclis yeni yasama dönemi hangi tarihte? TBMM olağanüstü toplantı sonrası yeniden tatile girdi!

TBMM Genel Kurulu, 8 Ağustos Salı günü yapılan olağanüstü toplantı sonrası yeniden tatile girdi. CHP’nin olağanüstü çağrısıyla toplanan TBMM’de Akbelen ormanlarına yönelik genel görüşme açılması kabul görmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, 25 Temmuz Salı günü toplantıya çağırmıştı. Böylece Meclis 2 kez olağanüstü toplandı. TBMM tatil dönemi sonrası 1 Ekim'de yeniden mesaiye başlayacak. Peki, Meclis ne zaman hangi tarihte açılacak? İşte, ayrıntılar.