TBMM ne zaman açılacak 2023? Meclis yeni yasama dönemi hangi tarihte? TBMM olağanüstü toplantı sonrası yeniden tatile girdi!

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi için verilen önergelerin de reddedilmesi ile Meclis Genel Kurulu, bir kez daha 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verdi.



TBMM'de yeni yasama dönemi 1 Ekim tarihinde başlayacak.