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Hürriyet
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Rıza ÖZEL / ANKARA - Besti KARALAR-Harun ÖZALP/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 16:17,

TBMM Genel Kurulu'nda 'maskeli' oturum

Meclis Genel Kurulu, Koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından “yeni normal” ile toplandı. Vekillere kolonya dağıtıldığı Genel Kurul’da kürsü her konuşma öncesinde kavaslar tarafından dezenfekte edildi.

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Meclis Genel Kurulu, Koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından “yeni normal” ile toplandı.

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TBMM Genel Kurulu, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına 48 gün sonra yeniden başladı.

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Genel Kurul girişinde milletvekillerine eldiven ve maske dağıtıldı.

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Koronavirüs COVID-19 salgını sebebiyle verilen aranın ardından yeniden toplanan Meclis Genel Kurulu’nda bir grup milletvekili kırmızı maskeleri ile dikkat çekti.

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Vekillere kolonya dağıtıldığı Genel Kurul’da kürsü her konuşma öncesinde kavaslar tarafından dezenfekte edildi.

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CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in dağıttığı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı kırmızı maskelerin sağ köşesinde Kemal Atatürk imzası, sol köşesinde ise ay-yıldız yer aldı.

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Kırmızı maskeli vekiller genel kurul çalışmaları sırasında çektikleri selfie fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

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Genel Kurul'da ilk olarak çarşı ve mahalle bekçilerinin uzun süredir beklediği kanun teklifi ele alındı.

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Teklifle, on binlerce bekçinin görev ve yetkileri yeniden belirleniyor. Teklife göre, bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Meclis çalışmalarını yerinde takip etti. TBMM bürokratları ile birlikte eksikleri ve talepleri alan Şentop, Meclis kampüsünü gezerken milletvekilleri ile de sohbet etti.

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Şentop, milletvekillerinin Genel Kurul'da sosyal mesafe kuralına uyacaklarını ve maske takacaklarını belirterek, alınan tedbirlerin devam edeceğini aktardı.

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