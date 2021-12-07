TBMM 2022 Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? İşte bütçe görüşmeleri takvimi
TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmek üzere toplandı. Bütçe takvimine göre, 2022 yılı bütçe görüşmeleri hafta sonu dahil olmak üzere 12 gün sürecek. Peki, bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? İşte bütçe görüşmeleri takvimi...
TBMM'de Bütçe Maratonu 6 Aralık Pazartesi günü itibariyle başladı. Genel Kurul'da, hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı bütçesini sunacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup temsilcileri birer saat, grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerine de 10'ar dakika söz verilecek. 6 Aralık’ta başlayan görüşmeler 17 Aralık Cuma günü tamamlanacak.
BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ TAKVİMİ
Genel Kurul'da salı günü TBMM ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, çarşamba günü Sanayi ve Teknoloji ile İçişleri Bakanlığı, perşembe günü Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı, cuma günü Tarım ve Orman, Adalet ve Milli Savunma Bakanlığı, cumartesi günü Sağlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pazar günü ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçeleri görüşülecek.