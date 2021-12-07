TBMM 2022 Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? İşte bütçe görüşmeleri takvimi

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ TAKVİMİ

Genel Kurul'da salı günü TBMM ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, çarşamba günü Sanayi ve Teknoloji ile İçişleri Bakanlığı, perşembe günü Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı, cuma günü Tarım ve Orman, Adalet ve Milli Savunma Bakanlığı, cumartesi günü Sağlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pazar günü ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçeleri görüşülecek.