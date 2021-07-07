Tazminatta yeni gelişme: 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?
Kıdem tazminatında yeni bir gelişme yaşandı. Temmuz ayı memur maaşı yüzde 8.45 zamlanınca kıdem tazminatı tavanı da bu oranda yükseldi. Kıdem tazminatı, son işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Peki, 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?
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Temmuz ayı memur maaşı yüzde 8.45 zamlanınca kıdem tazminatı tavanı da değişerek 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya çıktı. Yeni tavan Ocak 2022’ye kadar geçerli. Kıdem tazminatı tutarı çalışma yılı arttıkça yükseliyor.
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EMEKLİLİK HAKKIYLA İSTİFA EDENLER ALABİLİYOR
Emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ‘kıdem tazminatı alabilir’ yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor.
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KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İşe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. 4857 sayıl İş Kanunu’nun 32nci maddesinde yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Kıdem tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılır. Kıdem tazminatının ödenmesinde işçiye sağlanmış ikramiye vb gibi ödemelerde hesaba katılır.