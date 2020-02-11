Son dakika haberi: Tayland ordu komutanı gözyaşlarına boğuldu
Cumartesi günü yaşanan katliamın ardından Tayland ordu şefi basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu.
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19 SAAT BOYUNCA ATEŞ AÇTI
Tayland ordusu komutanı Apirat Kongsompong, salı günü bir asker tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
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Bir AVM'de rastgele kalabalığa ateş açan asker ve 19 saat boyunca durdurulamayan saldırgan, 29 kişiyi öldürdü, 57 kişiyi de yaraladı.
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ORDU KOMUTANI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÖZÜR DİLEDİ
Tayland Ordusu komutanı Apirat Kongsompong düzenlediği 90 dakikalık basın toplantısında zaman zaman gözyaşlarını silerek, yaşananlardan dolayı özür diledi ve ordunun kurbanların ailelerinin yanında olacağını belirtti.
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General Apirat konuşmasında "Ordu komutanı olarak, ordu görevlilerinin yol açtığı bu olay için özür dilemek ve ne kadar üzgün olduğumu söylemek istiyorum." açıklamasında bulundu.
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Saldırıyı gerçekleştiren asker ile ilgili, "Tetiği çekip ilk kurşunu sıktığında ve ilk vatandaşımızı öldürdüğünde artık o asker değildi" ifadelerini kullandı.
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Kanlı saldırıyı gerçekleştiren çavuş Jakrapanth Thomma, kuzeydoğudaki Nakhon Ratchasima kentindeki Terminal 21 alışveriş merkezine saldırdıktan bir gün sonra güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.
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KATLİAM YAPTI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
32 yaşındaki çavuş Jakrapanth Thomma insanları katletmeye cumartesi günü erken saatlerde başlamış saldırıdan 19 saat sonra durdurulabilmişti.
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Kalabalığa rastgele ateş açan çavuş Jakrapanth, kabus anları yaşanırken sosyal medya hesaplarından da canlı yayınla paylaşımlarda bulunmuştu.
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Komutan Apirat, yaşanan facianın tüm detaylarıyla inceleneceği garantisini veriyorum ifadelerini kullandı.
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Yetkili makamların bu katliama başka kimin dahil olduğunu bulacağını ve ordu personelleri ile ilgili yeni bir iletişim şeması çıkarılacağını ifade etti.
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"BİRİNİ SUÇLAMAK İSTİYORSANIZ O BENİM"
Apirat, "Hiçbir Taylandlının bu olayın tekrarlanmasını isteyeceğini düşünmüyorum, bu yüzden lütfen orduyu ya da askerleri suçlamayın" dedi.
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"Birini suçlamak istiyorsanız General Apirat Kongsompong'u suçlayın. Tüm eleştirileri kabul ediyorum. Beni suçlayabilirsiniz çünkü ben ordu şefiyim" ifadelerini kullandı.