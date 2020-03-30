Tayland Kralı 20 cariyesiyle birlikte corona virüsten kendini izole etti
Alman gazetesi Bild, Tayland Kralının lüks bir otel kiralayarak kendisi ve 20 cariyelik haremi ile birlikte corona virüs karantinasında olduğunu ortaya çıkardı
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Corona virüs salgını tüm dünyaya sarsıcı bir etki bırakmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 34 bin 5’e yükseldi.
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Tayland'da Covid-19 tespit edilen vaka sayısının bin 388'e yükseldiği, salgın sebebiyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
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DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 723 BİNİ AŞTI
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 723 bini aştı.
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Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Covid-19 vaka sayısını 723 bin 287 olarak bildirdi. Sitedeki verilere göre, Covid-19 nedeniyle toplam 33 bin 993 kişi öldü ve 151 bin 801 kişi iyileşti.
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Salgının önlenmesi için en önemli etken olan sosyal mesafe ve izolasyon nedeniyle dünya genelinde milyonlarca insan karantina altında.
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CARİYELERİYLE KARANTİNADA
Tayland Kralı'nın, Güney Almanya'daki büyük bir otelde kendisini 20 cariyesiyle birlikte karantinaya aldığı ortaya çıktı.
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Rama X olarak da bilinen Kral Maha Vajiralongkorn'un, corona virüs pandemisi sırasında kendini izole etmek için Bavyera'daki Grand Hotel Sonnenbichl'i kapattığı belirtiliyor.
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Alman gazetesi Bild, 67 yaşındaki kralın yerel bölge konseyinin izniyle tüm oteli rezerve ettiğini iddia etti.
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Rama X'in dördüncü karısının şu anda onunla otelde kalıp kalmadığı bilinmiyor ancak, 119 kraliyet üyesinin COVID-19 riski taşıması nedeniyle Tayland'a geri gönderildiği ifade ediliyor.
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2019 yılında taç giyerek Tayland Kralı olan Maha'nın Almanya'da ikinci bir evi olduğu da biliniyor.
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Kral şubat ayından bu yana ülkesinde hiç görülmedi.
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MAHKUMLARIN FİRARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Taylan'da, bir hapishanedeki mahkumların firar etmek için bazı tutuklularda yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiğine ilişkin söylentilerle isyan çıkardıkları ve firar ettikleri bildirildi.
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Yerel yetkililer, 2 bin 100 mahkumun bulunduğu Buriram Hapishanesinden bazı tutukluların, hapishanede Covid-19 vakası görüldüğüne ilişkin söylentilerle isyan çıkardığını kaydetti.
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İsyanda hapishanenin bir kısmının ateşe verildiğini ve operasyon düzenlendiğini belirten yetkililer, olayda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
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Öte yandan isyan sırasında firar eden 7 mahkumun yakalandığı bildirildi. Başka firariler olup olmadığı henüz bilinmiyor.
İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in yakınında çalışan yardımcılarından birinde Corona Virüs (Covid-19) teşhisi konması Kraliçe’nin sağlığı konusunda korkuları beraberinde getirdi.
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Corona Virüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya alan Kraliyet çalışanının, Kraliçe’nin köpeğini gezdirmek, mektuplarını teslim etme, yemek ve içeceklerini sunmak gibi sorumlulukları bulunduğu ve Kraliçe ile işi gereği yakın temasta olduğu belirtildi.
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Kraliyete yakın bir kaynak İngiliz The Sun gazetesine “Herkes şu anda korku içinde, sadece kendileri için değil; Kraliçe ve Prens Philip için de. Kraliçe ve Prens Philip’in etrafında olan herkes test edilmeli. Eminim test yapılacaktır. Şu anda gözle görünür bir korku var” ifadelerini kullandı.
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Kraliçe’nin resmi ikametgahı Buckingham Sarayı sözcüsü ise The Sun Gazetesi'ne Kraliçe’nin sağlığının iyi olduğunu ve uygun tüm tavsiyeleri izlediklerini aktardı.
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93 yaşındaki Kraliçe 2’nci Elizabeth ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, bir süredir Windsor Kalesi’nde ikamet ediyor.
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Veliaht Prens Charles da hafta ortasında Corona Virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Prens Charles İskoçya’daki Balmoral’da kendini karantina altına aldığını ve hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini söylemişti.
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İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 640’A YÜKSELDİ
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında Corona Virüsüsalgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı.
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Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 640’a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 38 bin 309’a çıktığını bildirdi.
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ABD’DE VAKA SAYISI 143 BİN 25
ABD’de Corona Virüsü tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti. 143 bin 25 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 509 olarak açıklandı.
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ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi. Öte yandan ülkedeki vaka sayısı son 24 saatte 18 bin 360 arttı.
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ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ
Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı 62 bin 435’e yükselirken; 541 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
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Öte yandan, Fransa’da 40 bin 723 kişide virüs tespit edildiği ve 2 bin 611 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı 80 bin 110’a ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 803’ye çıktığı bildirildi.
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İngiltere’de ise Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 1231’e, vaka sayısının da 19 bin 784’e çıktığı belirtildi.