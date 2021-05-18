Tayinler ne zaman açıklanacak? TSK uzman çavuş, Kara Kuvvetleri, Jandarma askeri tayinleri 2021
Tayinler ne zaman açıklanacak soruları, TSK, EGM, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan kamu çalışanları tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci dolayısıyla belirli ölçülerde sekteye uğrayan tayinler uzman çavuş, astsubay, subay, polis olarak görev yapan kişileri yakından ilgilendiriyor. Peki, tayinler ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 TSK uzman çavuş, Kara Kuvvetleri, Jandarma askeri tayinleri hakkında bazı bilgiler
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1
Tayinler ne zaman yapılacak sorusu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yer alan binlerce personel, tayinler için beklentilerine devam ediyor. TSK tayin açıklamaları için internet üzerinden tarih araştırmalarına devam eden personeller, kurumun resmi internet sitesi ve personel bilgi sistemleri üzerinden yapılacak olan açıklamalara kilitlendi. Peki, EGM Polis, Jandarma, TSK tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
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TSK TAYİNLERİ NE ZAMAN?
TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirlenip haziran ayı içerisinde netlik kazanıyor. Bu yıl ise henüz takvim konusunda bir açıklama gelmiş değil.
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POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN?
Polis ve Başpolis memurları ilk tercihlerini 08 Şubat ila 14 Şubat arası yaptılar. Ana tercih ve tercih dökümleri 15 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arası gerçekleşti. Öte yandan,şark illerinde aylardır sürelerin düşürülmesini bekleyen polislerin beklentisi gerçekleşmedi.
Polislerin genel atama dönemi: Her yıl Mayıs ve Haziran aylarında,
Mazeret atama dönemi: Genel atama dönemi dışında Şubat ve Eylül aylarında,
Zamandışı atama: Genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte belirtilen sebeplerle yılın her ayında gerçekleşiyor.
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JANDARMA TAYİNLERİ NE ZAMAN?
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak olan ve 2021 yılı Genel Atamalarının açıklanmasının ardından, genellikle Haziran ayının en geç 15'ine kadar il bazında il içi tercih sistemi üzerinden personel tercih yapılmaktadır.
Personel tercihlerinin ve atamaları en geç 25 Haziran ayı gibi sistem üzerinden sonuçlanması beklenmektedir. 2021 yılı için Haziran ayının 26 - 27'sı gibi ilişik kesme tarihi olarak belirleneceğini düşünülmektedir.
Jandarma atamaları Mayıs ayının 15’inden sonra açıklanması ifade edilmektedir.