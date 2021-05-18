Tayinler ne zaman açıklanacak? TSK uzman çavuş, Kara Kuvvetleri, Jandarma askeri tayinleri 2021

Tayinler ne zaman yapılacak sorusu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yer alan binlerce personel, tayinler için beklentilerine devam ediyor. TSK tayin açıklamaları için internet üzerinden tarih araştırmalarına devam eden personeller, kurumun resmi internet sitesi ve personel bilgi sistemleri üzerinden yapılacak olan açıklamalara kilitlendi. Peki, EGM Polis, Jandarma, TSK tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler