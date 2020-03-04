Tayfun Erdoğan’dan duygulandıran sözler: Yanına Kapadokya'ya gittim, kapıdan içeri almadı!

"BABAM FERAGATNAME İMZALATTI" "Çocukluğumdan beri babamı hiç tanımadım. Babamı ilk kez 7 yaşında bir televizyon ekranında gördüm. Daha önce babamı hiç görmemiştim. Sonuçta o benim babam. Benimle gurur duymasını isterdim. Bana Bursa'dan bir ev aldı. O evi alırken bana feragatname imzalattı. Ama ondan önce 'Gel istiyorsan sana bu evi almayayım. Benimle kal ve böyle bir şey yaşamayalım' dedi."