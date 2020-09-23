Tayfun Demir kimdir, neden tutuklandı? Tayfun Demir’in filmleri aratmayacak hikayesi

Hayvanlar ve köy yaşamı ile ilgili çektiği videolarla tanınan Tayfun Demir, 38 yaşında. Uzun yıllar yaşadığı İstanbul'dan 1 yıl önce Muğla'ya geldiği öğrenilen ve 450 bin takipçisi olan YouTuber Tayfun Demir, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmıştı. Demir, 6'ncı soruda elenerek 1000 TL'lik ödülle ayrılmıştı. Tayfun Demir, İstanbul'da karıştığı bir dolandırıcılık suçundan 2007 yılında 7 yıl ceza aldı. Aynı yıl cezaevindeyken üniversite sınavını kazanan Demir, kendisini açık cezaevine naklettirdi. 4 yıl cezaevinde yatan Demir, bu süreçte üniversite eğitimini de sürdürdü. 2011 yılında, 'Üniversiteye gidiyorum' diyerek çıktığı izinli çıktığı cezaevine bir daha dönmeyen Demir, firar etti. Tayfun Demir’in sahte belgelerle kendisini 13 yıldır boyunca ölü gösterip bir yakınına ait kimlikle yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.