Yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda cebinde sadece 'üç kuruÅŸ' parasÄ± ve hayalleri vardÄ±
YÄ±llar Ã¶nce Missouri Ãœniversitesi'nin gazetecilik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bitirmek Ã¼zereydi. Mezun olmasÄ±na Ã§ok az bir zaman kala hayatÄ±yla ilgili keskin bir karar verdi.
Splash News, Backgrid USA, Mega News Agency, Depo Photos
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Okulu bÄ±raktÄ± ve oyunculuk kariyerine baÅŸlamak Ã¼zere Pasadena'da bir gÃ¼zel sanatlar akademisine gitmek Ã¼zere Hollywood'un yolunu tuttu. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re iyi de yaptÄ±. HayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren 15 dakikalÄ±k bir rolÃ¼n ardÄ±ndan sinemanÄ±n en gÃ¶zde erkek oyuncularÄ±ndan biri oldu. Hollywood'un "gÃ¶zbebeÄŸi" Brad Pitt, bugÃ¼n 57'nci yaÅŸÄ±nÄ± geride bÄ±rakÄ±yor ve ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen hala gÃ¼ndemde.
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GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda kariyerinde yÃ¼kselebilmek ve kendini yetiÅŸtirebilmek iÃ§in tavuk kostÃ¼mÃ¼ giymekten ÅŸofÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ bir sÃ¼rÃ¼ iÅŸ yapan Pitt, bugÃ¼n Hollywood'un en Ã§ok kazanan, sadece iÅŸiyle deÄŸil Ã¶zel hayatÄ±yla da Ã§ok konuÅŸulan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri. Onun hayatÄ±nÄ± ve kariyerini bir hatÄ±rlayalÄ±m istedik.Â
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Brad Pitt ya da tam adÄ±yla William Bradley Pitt, 18 AralÄ±k 1963'te Oklahoma, Shawnee'de dÃ¼nyaya geldi. Annesi bir okulda danÄ±ÅŸaman olan Jane Etta ve kamyon ÅŸirketi iÅŸleten babasÄ± William Alvin Pitt.
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KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta ailesiyle birlikte Springfield, Missouri'ye taÅŸÄ±ndÄ±lar. Burada anne- babasÄ±, erkek kardeÅŸi Douglas ve kÄ±z kardeÅŸi Julie ile birlikte yaÅŸadÄ±.
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Muhafazakar bir ailede bÃ¼yÃ¼yen Pitt, liseyi Kickapoo High School'da okudu. O yÄ±llarda golf, yÃ¼zme ve tenis takÄ±mlarÄ±na katÄ±ldÄ±. 1982'de Missouri Ãœniversitesi'nde gazetecilik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne baÅŸladÄ±.
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Mezun olmasÄ±na iki hafta kala okulu bÄ±rakÄ±p oyuncu olmak iÃ§in Los Angeles'a gitmiÅŸ burada Ã§eÅŸitli iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve oyunculuk dersleri aldÄ±. Ä°lk derslerini de oyunculuk koÃ§u Roy London'dan aldÄ± Pitt.
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Sonra adÄ±nÄ±n jenerikte bile geÃ§mediÄŸi bazÄ± yapÄ±mlarda kÃ¼Ã§Ã¼k roller Ã¼stlendi. 1987'de televizyondaki ilk Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± NBC pembe dizisi Another World'de iki bÃ¶lÃ¼mlÃ¼k bir rolle yaptÄ±.
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AynÄ± yÄ±lÄ±n KasÄ±m ayÄ±nda Pitt, CBS sitcomu Trial and Error ve ABC sitcomu Growing Pains'te konuk oyuncu olarak yer aldÄ±. AralÄ±k 1987 ile Åžubat 1988 arasÄ±nda CBS primetime dizisi Dallas'Ä±n dÃ¶rt bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde rol aldÄ±.
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Â 1988'de Pitt, Fox polis dramasÄ± 21 Jump Street'e konuk oyuncu olarak katÄ±ldÄ±. AynÄ± yÄ±l Yugoslavya â€“ ABD Ortak yapÄ±mÄ± The Dark Side of the Sun ile Pitt ilk baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±. Ancak film 1997'ye kadar gÃ¶sterime girmedi.
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Pitt, 1989'da iki sinema filminde yer aldÄ±: Birincisi Happy Together'da bir yardÄ±mcÄ± rol; ikincisi, Pitt'in sinemalara ulaÅŸan ilk filmi olan korku filmi Cutting Class'da Ã¶ne Ã§Ä±kan bir rol.Â
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Fakat onun kariyeri iÃ§in dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olan film Thelma ve Louise oldu. Ridley Scott'Ä±n 1991 tarihli yol filmi Thelma & Louise'deki yardÄ±mcÄ± rolÃ¼yle bir anda yÄ±ldÄ±zÄ± parladÄ±. Filmde Geena Davis ile olan aÅŸk sahnesi, Pitt'i bir seks sembolÃ¼ olarak tanÄ±mlayan olay olarak gÃ¶sterildi. Sonra da kariyerinde hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla yÃ¼kseldi. Son yÄ±llarda ses getiren projelerde rol alan Brad Pitt, aynÄ± zamanda yapÄ±mcÄ±lÄ±k da Ã¼stleniyor.
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Brad Pitt, kariyerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¶zel hayatÄ±yla da hep gÃ¼ndemde oldu. Ä°lk sevgilisi Tonya Westphalen ile Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± yÄ±llar sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼yÃ¼k olay oldu.
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En Ã§ok konuÅŸulan iliÅŸkilerinden birini Gwyneth Paltrow ile yaÅŸadÄ±. NiÅŸanlÄ± olan Ã§ift herkes evlenmelerini beklerken yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.
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Sonra Jennifer Aniston ile evlendi. BaÅŸlarda mutlu bir evlilikti bu. Ama Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Angelina Jolie ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlamasÄ± evliliÄŸinin sonunu getirdi.
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Ã‡iftin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ikisinin de hayranlarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸdu.
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Angelina Jolie ile mutlu bir birliktelik sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bu sÄ±rada Ã¼Ã§Ã¼ biyolojik, Ã¼Ã§Ã¼ de evlatlÄ±k altÄ± Ã§ocuklarÄ± oldu. Fakat Brangelina olarak anÄ±lan Ã§ift, beklenmedik bir anda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.
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Pitt ile Jolie'nin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± da iliÅŸkilerinin baÅŸlamasÄ± gibi olaylÄ± bir ÅŸekilde oldu. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n velayeti iÃ§in uzun sÃ¼ren bir mÃ¼cadele baÅŸladÄ±. Brad Pitt son aylarda Alman model Nicole Poturalski ile iliÅŸkisiyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.Â
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Uzun bir kariyeri olan Brad Pitt, Oscar, Emmy ve AltÄ±n KÃ¼re gibi prestijli Ã¶dÃ¼llerin de sahibi.
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Brad Pitt, oyuncu olmak hayalleriyle Hollywood'a gittiÄŸinde cebinde sadece 350 dolar vardÄ±. BugÃ¼n ise 300 milyon dolarlÄ±k bir serveti var.