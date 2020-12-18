Fakat onun kariyeri iÃ§in dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olan film Thelma ve Louise oldu. Ridley Scott'Ä±n 1991 tarihli yol filmi Thelma & Louise'deki yardÄ±mcÄ± rolÃ¼yle bir anda yÄ±ldÄ±zÄ± parladÄ±. Filmde Geena Davis ile olan aÅŸk sahnesi, Pitt'i bir seks sembolÃ¼ olarak tanÄ±mlayan olay olarak gÃ¶sterildi. Sonra da kariyerinde hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla yÃ¼kseldi. Son yÄ±llarda ses getiren projelerde rol alan Brad Pitt, aynÄ± zamanda yapÄ±mcÄ±lÄ±k da Ã¼stleniyor.