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Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 14:13,

Tatilini İzmir'de geçiriyor... Beyaz'ın taş ev günleri

Bu yazı Çeşme’de kiraladığı taş villada geçiren Beyazıt Öztürk önceki gün Alaçatı’da karşılaştığı muhabirlerin sorularını cevapladı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Karantinada kadınların işinin ne kadar güç olduğunu, neler çektiklerini anladım. Pazı sardım, ne zormuş! Sararken türkü de söyledim.

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Bu süreçte anladım ki, hobimiz yokmuş. Bu kötü bir şey. Habire yemek pişir, ye, dizi izle olmaz. Resim ve heykele başladım.

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Her sanatçının yanında 30-40 kişilik ekipler var. Ben yalnızca abimle çalıştığım için maddi anlamda bir sorun yaşamadım.

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Ailemin mutluluğu her şeyden önemli. Bu para, pulla ölçülmez. Tatilde annemin yanından ayrılmamaya gayret ediyorum.

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Beyaz Show’un tekrarları Kanal D’de yayınlandığında izleyip çok duygulandım. Belki ekim sonu yeniden yapabiliriz.

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Biliyorum yine evlilik soracaksınız. Ben adamımı buldum; Hakan Altun. O nikah masasına oturmadan ben de evlenmem. Şaka bir yana, her şeyin hayırlısı.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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