Tatilde tatsız anlar... Hayal Köseoğlu arkadaşını tokatladı!

Bodrum Gölköy’de bir plajda görüntülenen Hayal Köseoğlu, erkek arkadaşıyla tartıştı. Şaşkın bakışlar altında arkadaşına tokat atan oyuncu ardından onun gönlünü almasını bildi.
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Sevgilisi Caner Şahin’den ayrılan Hayal Köseoğlu, Bodrum’da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu önceki gün bir erkek arkadaşıyla Gölköy’deki Kaktüs Otel’in plajında görüntülendi.
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İkili bir süre sonra tartışmaya başladı. Gencin telefonundan gösterdiği bir mesaj Köseoğlu’nu kızdırdı. Sinirden zıplamaya başlayan Köseoğlu şaşkın bakışlar altında arkadaşına tokat attı.
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Şiddetli tartışmanın ardından arkadaşının yanından ayrılarak uzun süre tek başına yürüyen Hayal Köseoğlu, sonra bir arkadaşıyla telefonda hararetli bir konuşma yaptı. Sonra arkadaşının yanına giden oyuncu onunla el ele görüntü verdi.