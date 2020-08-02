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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 09:30,

Tatilde kaza geçirdi: İki bacağı da alçıda

Türkiye'de tatilde olan ünlü yıldız iki ayağı da alçılı bir şekilde objektiflere takıldı.

Backgrid UK

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1TATİL KAZASI
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TATİL KAZASI

Koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat yasakları gevşer gevşemez soluğu Türkiye'de alan İngiliz oyuncu, model ve TV ünlüsü Katie Price, bir yandan güzelleşmeye bir yandan da tatil yapmaya devam ediyor.

2İKİ BACAĞI DA ALÇIDA
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İKİ BACAĞI DA ALÇIDA

Price son görüntülendiğinde ise iki bacağının da alçıda olmasıyla şaşırttı. Bir arkadaşı; şezlongda güneşlenen Price'a büyük bir buket çiçek getirdi.

3SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Katie Price, bir kaza geçirdiğini ve iki bacağını da kırdığını Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla takipçilerine de duyurdu.

43 İLE 6 AYDA İYİLEŞECEK
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3 İLE 6 AYDA İYİLEŞECEK

Tekerlekli sandalyede çekilen pozlarını paylaşan Price, iki bacağını ve bir ayak bileğini kırdığını belirtti. Price, doktorunun kendisine 3 ya da 6 ayda iyileşeceğini söylediğini de belirtti. 

5BEŞ ÇOCUĞUNDAN İKİSİ YANINDA
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BEŞ ÇOCUĞUNDAN İKİSİ YANINDA

Daha önce de defalarca Türkiye'ye gelip vücudunun çeşitli yerlerine estetik müdahaleler yaptıran 42 yaşındaki Price'a sevgilisi Carl Wood ile beş çocuğundan iki tanesi eşlik ediyor.

6NİŞANLANDILAD
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NİŞANLANDILAD

Bir dönem Jordan adıyla da tanınan Price'ın 31 yaşındaki sevgilisiyle Türkiye'de nişanlandığı da iddia edildi.

7TAKİPÇİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ
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TAKİPÇİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Price, yine Instagram aracılığıyla nereden tekerlekli sandalye ya da scooter bulabileceğini de takipçilerine sordu.

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