Tatilde kaza geçirdi: İki bacağı da alçıda

3 İLE 6 AYDA İYİLEŞECEK Tekerlekli sandalyede çekilen pozlarını paylaşan Price, iki bacağını ve bir ayak bileğini kırdığını belirtti. Price, doktorunun kendisine 3 ya da 6 ayda iyileşeceğini söylediğini de belirtti.