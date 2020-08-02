Tatilde kaza geçirdi: İki bacağı da alçıda

Türkiye'de tatilde olan ünlü yıldız iki ayağı da alçılı bir şekilde objektiflere takıldı.
Backgrid UK
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
TATİL KAZASI
Koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat yasakları gevşer gevşemez soluğu Türkiye'de alan İngiliz oyuncu, model ve TV ünlüsü Katie Price, bir yandan güzelleşmeye bir yandan da tatil yapmaya devam ediyor.
2
Abone Ol
İKİ BACAĞI DA ALÇIDA
Price son görüntülendiğinde ise iki bacağının da alçıda olmasıyla şaşırttı. Bir arkadaşı; şezlongda güneşlenen Price'a büyük bir buket çiçek getirdi.
3
Abone Ol
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Katie Price, bir kaza geçirdiğini ve iki bacağını da kırdığını Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla takipçilerine de duyurdu.
4
Abone Ol
3 İLE 6 AYDA İYİLEŞECEK
Tekerlekli sandalyede çekilen pozlarını paylaşan Price, iki bacağını ve bir ayak bileğini kırdığını belirtti. Price, doktorunun kendisine 3 ya da 6 ayda iyileşeceğini söylediğini de belirtti.
5
Abone Ol
BEŞ ÇOCUĞUNDAN İKİSİ YANINDA
Daha önce de defalarca Türkiye'ye gelip vücudunun çeşitli yerlerine estetik müdahaleler yaptıran 42 yaşındaki Price'a sevgilisi Carl Wood ile beş çocuğundan iki tanesi eşlik ediyor.
6
Abone Ol
NİŞANLANDILAD
Bir dönem Jordan adıyla da tanınan Price'ın 31 yaşındaki sevgilisiyle Türkiye'de nişanlandığı da iddia edildi.
7
Abone Ol
TAKİPÇİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ
Price, yine Instagram aracılığıyla nereden tekerlekli sandalye ya da scooter bulabileceğini de takipçilerine sordu.