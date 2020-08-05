Tatilde eşinin memleketinde

Sinemanın ünlü oyuncusu yaz tatili için eşinin ülkesini tercih etti.
Backgrid UK
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DENİZ KEYFİ
Usta oyuncu Willem Dafoe, yaz tatili için İtalyan eşi Giada Colagrande'nin ülkesine gitti. Çift, önceki gün Otranto kentinde plajda deniz keyfi yaparken görüntülendi.
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MUTLU ÇİFT TATİLDE
2005 yılından bu yana evli olan 65 yaşındaki Dafoe ile 44 yaşındaki Colagrande, sinema dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor.
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TATLI SOHBET
Willem Dafoe, sahilde diğer tatilcilerle sohbet ederken görüntülendi. Dafoe bazen de vücudunu ilginç şekillere sokup sohbet ettiği kişileri güldürdü.
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ŞAKA YAPTI
Dafoe'nin yönetmen eşi Giada Colagrande ise vaktinin büyük bölümünü denizde geçirdi.
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DENİZDE DE KİBARLIĞI ELDEN BIRAKMADI
Çift, denize girerken Willem Dafoe, nazikçe eşinin elini tuttu ve denizde ilerlemesine yardım etti.
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UNUTULMAZ PERFORMANSLAR SERGİLEDİ
Willem Dafoe, The Last Temptation of Christ (Günaha Son Çağrı) Platoon (Müfreze) başta olmak üzere birçok filmde unutulmaz kompozisyonlar sergiledi.
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TARTIŞMALI FİLMLERDE OYNADI
Lars von Trier'nin Antichrist adlı filminde de kamera karşısına geçen usta aktör, o yapımdaki performansıyla Danimarka'nın en önemli sinema ödülü olan Bodil'i kazandı. Dafoe ile Von Trier, işbirliği yönetmenin tartışmalı filmi Nymphomaniac'ta da devam etti.
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İSTANBUL SEYİRCİSİYLE DE BULUŞTU
Willem Dafoe'nin son dönemde en çok konuşulan filmlerinden biri de Pasolini oldu. Bu filmde ünlü İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolini'yi canlandırdı. Willem Dafoe aynı zamanda bir sahne aktörü. 2002 yılında 13. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'ne konuk olan Dafoe, The Wooster Group ile birlikte Bu Atış Sana Birdie adlı oyunda seyirciyle buluştu.
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28 YAŞINDA BİR OĞLU VAR
1977 ile 2004 arasında Elizabeth LeCompte ile birliktelik yaşayan Dafoe'nun bu ilişkiden 28 yaşında Jack adında bir oğlu bulunuyor. Dafoe, 2005 yılından bu yana da İtalyan yönetmen Giada Colagrande ile evlilik sürdürüyor.