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Hürriyet
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Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 15:02,

Tatilde eşinin memleketinde

Sinemanın ünlü oyuncusu yaz tatili için eşinin ülkesini tercih etti.

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1DENİZ KEYFİ
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DENİZ KEYFİ

Usta oyuncu Willem Dafoe, yaz tatili için İtalyan eşi Giada Colagrande'nin ülkesine gitti. Çift, önceki gün Otranto kentinde plajda deniz keyfi yaparken görüntülendi.

2MUTLU ÇİFT TATİLDE
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MUTLU ÇİFT TATİLDE

2005 yılından bu yana evli olan 65 yaşındaki Dafoe ile 44 yaşındaki Colagrande, sinema dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor. 

3TATLI SOHBET
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TATLI SOHBET

Willem Dafoe, sahilde diğer tatilcilerle sohbet ederken görüntülendi. Dafoe bazen de vücudunu ilginç şekillere sokup sohbet ettiği kişileri güldürdü.

4ŞAKA YAPTI
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ŞAKA YAPTI

Dafoe'nin yönetmen eşi Giada Colagrande ise vaktinin büyük bölümünü denizde geçirdi.

5DENİZDE DE KİBARLIĞI ELDEN BIRAKMADI
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DENİZDE DE KİBARLIĞI ELDEN BIRAKMADI

Çift, denize girerken Willem Dafoe, nazikçe eşinin elini tuttu ve denizde ilerlemesine yardım etti.

6UNUTULMAZ PERFORMANSLAR SERGİLEDİ
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UNUTULMAZ PERFORMANSLAR SERGİLEDİ

Willem Dafoe, The Last Temptation of Christ (Günaha Son Çağrı) Platoon (Müfreze) başta olmak üzere birçok filmde unutulmaz kompozisyonlar sergiledi.

7TARTIŞMALI FİLMLERDE OYNADI
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TARTIŞMALI FİLMLERDE OYNADI

Lars von Trier'nin Antichrist adlı filminde de kamera karşısına geçen usta aktör, o yapımdaki performansıyla Danimarka'nın en önemli sinema ödülü olan Bodil'i kazandı. Dafoe ile Von Trier, işbirliği yönetmenin tartışmalı filmi Nymphomaniac'ta da devam etti.

8İSTANBUL SEYİRCİSİYLE DE BULUŞTU
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İSTANBUL SEYİRCİSİYLE DE BULUŞTU

Willem Dafoe'nin son dönemde en çok konuşulan filmlerinden biri de Pasolini oldu. Bu filmde ünlü İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolini'yi canlandırdı.  Willem Dafoe aynı zamanda bir sahne aktörü. 2002 yılında 13. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'ne konuk olan Dafoe, The Wooster Group ile birlikte Bu Atış Sana Birdie adlı oyunda seyirciyle buluştu.

928 YAŞINDA BİR OĞLU VAR
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28 YAŞINDA BİR OĞLU VAR

1977 ile 2004 arasında Elizabeth LeCompte ile birliktelik yaşayan Dafoe'nun bu ilişkiden 28 yaşında Jack adında bir oğlu bulunuyor. Dafoe, 2005 yılından  bu yana da İtalyan yönetmen Giada Colagrande ile evlilik sürdürüyor.

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