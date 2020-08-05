Tatilde eşinin memleketinde

İSTANBUL SEYİRCİSİYLE DE BULUŞTU Willem Dafoe'nin son dönemde en çok konuşulan filmlerinden biri de Pasolini oldu. Bu filmde ünlü İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolini'yi canlandırdı. Willem Dafoe aynı zamanda bir sahne aktörü. 2002 yılında 13. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'ne konuk olan Dafoe, The Wooster Group ile birlikte Bu Atış Sana Birdie adlı oyunda seyirciyle buluştu.