Tatil yapmaya doyamadı
Müzik dünyasının genç yıldızı, koronavirüs pandemisinden sonra soluğu dünyanın ünlü tatil beldelerinde aldı. Ünlü şarkıcı önce İspanya, sonra Yunanistan ardından da İtalya'ya geçti.
Backgrid UK, Instagram
BİTMEYEN TATİLE ÇIKTI
Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Rita Ora, anne- babası ve sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilden dönmek bilmedi.
AİLESİ VE SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE
Rita Ora, annesi Vera ve babası Besnik'in yanı sıra sevgilisi Roman Gavras'ın da eşlik ettiği tatili sırasında zaman zaman da objektiflere takıldı.
SEVGİLİSİ VE ARKADAŞLARI DA YANINDA
Yunan yönetmen Costa Gavras'ın oğlu Romain ile romantik bir ilişki yaşayan Ora'nın üçüncü tatil durağı ise Korfu adası oldu.
TATİL GARDROBU KONUŞULDU
Rita Ora tatil boyunca sadece sahne kıyafetleriyle değil, plaj giyimiyle de iddialı olduğunu gözler önüne serdi.
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