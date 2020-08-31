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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 09:27 | 

Tatil yapmaya doyamadı

Müzik dünyasının genç yıldızı, koronavirüs pandemisinden sonra soluğu dünyanın ünlü tatil beldelerinde aldı. Ünlü şarkıcı önce İspanya, sonra Yunanistan ardından da İtalya'ya geçti.

Backgrid UK, Instagram

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1BİTMEYEN TATİLE ÇIKTI
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BİTMEYEN TATİLE ÇIKTI

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Rita Ora, anne- babası ve sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilden dönmek bilmedi.

2ŞİMDİ DE İTALYADA
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ŞİMDİ DE İTALYA'DA

Önce İspanya'nın Formentera ve Ibiza kentine giden ardından Yunan adalarına geçen 29 yaşındaki Rita Ora, şimdi de soluğu İtalya'da aldı.

3AİLESİ VE SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE
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AİLESİ VE SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE

Rita Ora, annesi Vera ve babası Besnik'in yanı sıra sevgilisi Roman Gavras'ın da eşlik ettiği tatili sırasında zaman zaman da objektiflere takıldı.

4İLGİNÇ MASKE
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İLGİNÇ MASKE

Genç şarkıcı geçtiğimiz gün de Capri sokaklarında görüntülendi. Beyaz mini bir elbise giyen Rita Ora, görünümünü bir şapkayla tamamladı. Ora'nın, üzerinde ruj sürülmüş bir dudak bulunan maskesi de dikkat çekti.

5SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YAPIYOR
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YAPIYOR

Rita Ora, sosyal medya hesabından da sık sık tatilde çekilen pozlarını paylaşıyor.

6ÜNLÜ TATİL BELDELERİNİ DOLAŞTI
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ÜNLÜ TATİL BELDELERİNİ DOLAŞTI

29 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Rita Ora, Londra'dan kalkıp önce İspanya'nın Ibiza adasına oradan da Formentera'ya geçti.

7SEVGİLİSİ VE ARKADAŞLARI DA YANINDA
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SEVGİLİSİ VE ARKADAŞLARI DA YANINDA

Yunan yönetmen Costa Gavras'ın oğlu Romain ile romantik bir ilişki yaşayan Ora'nın üçüncü tatil durağı ise Korfu adası oldu.

8ÜSTSÜZ HAVUZ POZU
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ÜSTSÜZ HAVUZ POZU

Ora, Yunanistan'ın Korfu adasında kaldığı lüks villanın havuzunda çekilen bir üstsüz pozunu da Instagram sayfasından paylaştı. Hayatının en güzel birkaç haftasını geçirdiğini belirten Rita Ora'nın bu paylaşımına yarım milyona yakın beğeni geldi. 

9ÇEŞİT ÇEŞİT BİKİNİLER, İDDİALI POZLAR
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ÇEŞİT ÇEŞİT BİKİNİLER, İDDİALI POZLAR

Rita Ora, giydiği çeşit çeşit bikinileri de gözler önüne serdi.

10ÇOK MUTLU VE MİNNETTARIM
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'ÇOK MUTLU VE MİNNETTARIM'

Ora, tatili boyunca arkadaşları ve ailesiyle zaman geçirdiği için çok mutlu ve minnettar olduğunu belirtti.

11TATİL GARDROBU KONUŞULDU
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TATİL GARDROBU KONUŞULDU

Rita Ora tatil boyunca sadece sahne kıyafetleriyle değil, plaj giyimiyle de iddialı olduğunu gözler önüne serdi.

12AKSESUARSIZ ÇIKMADI
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AKSESUARSIZ ÇIKMADI

Farklı tasarımlara sahip bikiniler, pareolan ve tunikler giyen Ora'nın kolye, küpe, bileklik, halhal gibi aksesuarlarını da eksik etmediği görüldü.

13MASKELİ BİKİNİ
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MASKELİ BİKİNİ

Ora'nın en çok ilgi gören tatil paylaşımlarından biri de bu oldu. Şarkıcının, bikinisiyle aynı kumaştan üretilen maskesi dikkat çekti.

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İş Yapış Şekilleri Değişti: Teknoloji Sektörünün Önde Gelen İki İsmi Bakın Neler Söyledi?

Teknoloji Editörü Ali Yavuz Şahin’in konuğu sektörün önde gelen isimlerinden Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru ve Tech Data Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı. Bakın Didem Hanım ve Behçet Bey; pandemi sürecinde iş yapış şekilleri, güvenlik konusunda alınması gereken tedbirler, Cisco ve Tech Data arasındaki işbirliği, Covid-19 sonrası bizleri neler bekliyor, şirketlerin KVKK uyumluluğu konusunda yapması gerekenler, uzaktan iletişim çözümleri gibi konularda neler söylüyor…(Sponsorlu İçerik)

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