Tatil sezonunu Dubai’de açtı... Tektaşının fiyatı dudak uçuklattı!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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Demet Akalın, tatil sezonunu Dubai’de açtı. Havuz başında poz veren Akalın'ın 3 milyon TL değerindeki tektaşı dikkat çekti!
Şarkıcı Demet Akalın, kızı ve hayat arkadaşı Okan Kurt ile tatil sezonunu Dubai'de açtı. Hafta sonunu burada geçirecek olan çift denize girip sahilde güneşlendi.
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Tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Akalın'ın yüzüğü dikkat çekti. 3 milyon değerindeki tektaşını ön plana çıkaran Akalın'a 'hayat size güzel' şeklinde yorumlar yapıldı.
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Koronayı çok zor atlattım
Usta oyuncu Nilgün Belgün önceki gün Etiler’deydi. Torunu için oyuncak almaya geldiğini söyleyen Belgün, “Alışverişimi yaptım, şimdi eve gideceğim. Biliyorsunuz ben de Covid-19 atlattım ve 10 gün hastanede tedavi gördüm. Çok zordu” dedi. (Deniz BOY)
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Ejderha dövmeli kız
Mine Tugay, yeni dövmesini sergilediği bu kareyi Instagram’da paylaştı. 3.2 milyon takipçisi bulunan oyuncunun fotoğrafına yorum yağdı. Takipçileri, Tugay’ın güllerle bezeli ejderha dövmesini çok beğendi.
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İyi ki doğdun anne
Oyuncu kardeşler Hande, Bensu ve Bedirhan Soral, anneleri Sebahat Soral’ın yeni yaşını sosyal medyada paylaştıkları bu kareyle kutladı. İkizler Bensu ve Bedirhan Soral, annelerine “Meleğimiz” diye seslendi.
Sebahat Soral için büyük kızı Hande de duygusal bir mesaj paylaştı: “Annem benim kalbim, idolüm, gücüm, sırdaşım, öğretmenim, hem annem hem arkadaşım. İyi ki doğdun, seni çok seviyorum.”
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Burak ne giydiğime karışmaz
Fahriye Evcen, önceki gün oğlu Karan’la Etiler’deydi. Çocuklara yönelik bir oyun merkezinden çıkarken objektife yansıyan Fahriye Evcen, “Karan bu ara evde sıkılıyor. O yüzden buraya getirip, oyun oynatıyorum. Bana da iyi oluyor, çok eğlenceli etkinlikler var” dedi.
8 Mart’a özel bir fotoğraf çekimi yapan ve birbirinden iddialı kıyafetlerle verdiği o pozları sosyal medyada paylaşan oyuncu, “Eşiniz Burak Özçivit kıskanç mıdır, giydiklerinize karışır mı?” sorusuna “Hiç öyle bir ilişkimiz yok. Burak ne giydiğime karışmaz” diye yanıt verdi. (Deniz BOY)
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Koruma tutmadık
Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş’la önceki akşam Etiler’deki Da Mario adlı restorandan çıkarken görüntülendi. Dostlarıyla yemek yediklerini söyleyen çift, özel koruma tuttuklarına dair çıkan haberleri “Öyle bir şey yok. Koruma falan tutmadık” diyerek yalanladı. (Sayit DURMAZ)
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Kiloma takılmalarını anlayamıyorum
Şarkıcı Derya Uluğ önceki gün Etiler’de bir klinikten çıkarken görüntülendi. Uluğ, “Estetik değil. Saç bakımı için haftada bir gün buraya geliyorum. Onda da size yakalanıyorum” dedi. Uluğ, takipçilerinin kilolarına çok takıldıklarını da belirtti: “İnsanlar kiloma takık. Çok sağlıklı besleniyorum. Klip için fit olmam gerekiyor. Zayıf olmama bu kadar takıntılı olmalarını da anlayamıyorum.” (Behlül AYDIN)
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Hoş gel 38
Oyuncu Eda Özerkan, 38 yaşını eşi Timur Acar ve kızı Eliz’le iki pastasındaki mumları üfleyerek kutladı. Oyuncu, mutlu pozlarını sosyal medya hesabından ise “Hoş gel 38. Fotoğraf Timur Acar” notuyla paylaştı.
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Projeleri bekletiyorum
Mahsun Kırmızıgül önceki gün Nişantaşı’nda bir iş toplantısına giderken görüntülendi. Kırmızıgül, pandemi sürecinin herkesi zorladığını ve projelerini beklemeye aldığını söyledi: “Herkes gibi bu hastalığın bitmesini bekliyorum. Bu süreç hem müzik hem de sinema sektörü için zor geçiyor. Müzikal bir proje yaptım. Şimdilik film projesi ya da başka bir iş yapmayı düşünmüyorum. Projeleri bekletiyoruz.” (Sayit DURMAZ)