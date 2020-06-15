MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriTatil sezonunu açtılar!
GeriMagazin Tatil sezonunu açtılar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 13:26,

Tatil sezonunu açtılar!

Sezon açıldı, birçok ünlü rotayı Ege'ye ve Akdeniz'e çevirdi... Bazı isimler ise şehirde kalmayı tercih etti! İşte sosyal medyada paylaşılan günün tatil fotoğrafları!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Öykü Karayel
Abone Olgoogle-news

Öykü Karayel

Corona virüs salgını nedeniyle şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkması sonucu ünlü isimler de tatil beldelerine gitmeye başladı. Öykü Karayel de tatilden bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

2
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Öykü Karayel, normalleşmenin başlamasıyla tatile çıktı. Eşi Can Bonomo ile sezonu açan Karayel, sahil kenarında verdikleri pozu takipçileriyle paylaştı.

3
Abone Olgoogle-news

Fairy’den 10. Yıl Çağrısı: Boşa Harcama | Patates Püreli Ragu

Fairy Türkiye’deki 10. yılında, Gıda Kurtarma Derneği iş birliğiyle çok anlamlı bir projeye, Boşa Harcama projesine imza atıyor. Gıda Kurtarma Derneği yıllardır sürdürdüğü gıda kurtarma projeleri ile hali hazırda 330 bin aileye gıda yardımı yapıyor, Fairy ve Boşa Harcama projesi sayesinde gıda yardımı yapacakları aile sayısı 660 bine çıkaracak! (Sponsorlu içerik)

4Buse İskenderoğlu
Abone Olgoogle-news

Buse İskenderoğlu

Rahatsız etmeyin

5FEDON
Abone Olgoogle-news

FEDON

Bugünkü rızkımız da çıktı çok şükür

6EZGİ AVCI
Abone Olgoogle-news

EZGİ AVCI

Boynum tutuk sadece bu yöne bakabiliyorum

7Linet
Abone Olgoogle-news

Linet

Linet, evinin terasında havuz keyfi yaptı. Ünlü şarkıcı bu pozuna, ‘öptüm öptüm ama prens olmadı’ mesajını düştü.

8Tanem Sivar
Abone Olgoogle-news

Tanem Sivar

2020 değilmiş gibi..

9NEFİSE KARATAY
Abone Olgoogle-news

NEFİSE KARATAY

Sev, şükret, gülümse

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi