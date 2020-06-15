Tatil sezonunu açtılar!

Fairy’den 10. Yıl Çağrısı: Boşa Harcama | Patates Püreli Ragu Fairy Türkiye’deki 10. yılında, Gıda Kurtarma Derneği iş birliğiyle çok anlamlı bir projeye, Boşa Harcama projesine imza atıyor. Gıda Kurtarma Derneği yıllardır sürdürdüğü gıda kurtarma projeleri ile hali hazırda 330 bin aileye gıda yardımı yapıyor, Fairy ve Boşa Harcama projesi sayesinde gıda yardımı yapacakları aile sayısı 660 bine çıkaracak! (Sponsorlu içerik)