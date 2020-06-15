Tatil sezonunu açtılar!

Sezon açıldı, birçok ünlü rotayı Ege'ye ve Akdeniz'e çevirdi... Bazı isimler ise şehirde kalmayı tercih etti! İşte sosyal medyada paylaşılan günün tatil fotoğrafları!
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Öykü Karayel
Corona virüs salgını nedeniyle şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkması sonucu ünlü isimler de tatil beldelerine gitmeye başladı. Öykü Karayel de tatilden bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
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Oyuncu Öykü Karayel, normalleşmenin başlamasıyla tatile çıktı. Eşi Can Bonomo ile sezonu açan Karayel, sahil kenarında verdikleri pozu takipçileriyle paylaştı.
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Fairy’den 10. Yıl Çağrısı: Boşa Harcama | Patates Püreli Ragu
Fairy Türkiye’deki 10. yılında, Gıda Kurtarma Derneği iş birliğiyle çok anlamlı bir projeye, Boşa Harcama projesine imza atıyor. Gıda Kurtarma Derneği yıllardır sürdürdüğü gıda kurtarma projeleri ile hali hazırda 330 bin aileye gıda yardımı yapıyor, Fairy ve Boşa Harcama projesi sayesinde gıda yardımı yapacakları aile sayısı 660 bine çıkaracak! (Sponsorlu içerik)
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Buse İskenderoğlu
Rahatsız etmeyin
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FEDON
Bugünkü rızkımız da çıktı çok şükür
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EZGİ AVCI
Boynum tutuk sadece bu yöne bakabiliyorum
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Linet
Linet, evinin terasında havuz keyfi yaptı. Ünlü şarkıcı bu pozuna, ‘öptüm öptüm ama prens olmadı’ mesajını düştü.