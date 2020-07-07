Tatil destek kredisi Ziraat Bankası başvurusu nasıl yapılır? Tatil kredisi anlaşmalı firmalar ve faiz oranları
Tatil destek kredisi başvuruları üç kamu bankası tarafından alınıyor. Ziraat Bankası tatil destek kredisi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Kredi tutarının yüzde 80’i konaklama bedeli olarak acenteye iletilecek olup, kalan yüzde 20’lik kısmı tatil harcamalarında kullanılmak üzere müşterin hesabına aktarılacaktır. İşte, tatil destek kredisi Ziraat Bankası anlaşmalı firmalar ve faiz oranlarıyla ilgili ayrıntılar.
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Ziraat Bankası tatil destek kredisi gündemde yer almaya devam ediyor. Corona virüsü normalleşme süreci kapsamında başlatılan tatil destek paketi kampanyası başvurusu, acenteler tarafından bankaya iletilecek. Kredinin 1. taksiti acente ve 2. taksiti banka tarafından ödenecek, taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlara tatil paketleri, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri imkanı sağlanacak. İşte, Ziraat Bankası tatil kredisi başvurularıyla ilgili detaylar...
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TATİL KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçirdi, paketlerden biri de tatil kredisi oldu. Kredi başvuruları Ziraat Bankası, şubelerinden yapılabilecek.
Seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerin konaklama bedeli azami 8.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Kredi tutarının %80’i konaklama bedeli olarak acenteye iletilecek olup, kalan %20’lik kısmı tatil harcamalarında kullanılmak üzere müşterimizin hesabına aktarılacaktır.
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ZİRAAT BANKASI TATİL KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Kredinin 1. taksiti acente ve 2. taksiti banka tarafından ödenecek; müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk gelmektedir.
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BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Müşterilerin başvuruları acenteler tarafından bankaya iletilecektir, kredi değerlendirme sonucu müşterilerin SMS olarak iletilecektir. Kredisi olumlu sonuçlanan müşterilerin başvuru tarihi itibariyle 72 saat içinde Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi aracılığı ile krediyi kullanması gerekmektedir.
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ANLAŞMALI FİRMALAR
Ziraat Bankası tatil destek kredisi anlaşmalı firmalar: JOLLY TUR, ETS TUR, SETUR, TATİLBUDUR olarak açıklandı.
Tatil Destek Kredi Paketi kapsamında Anlaşmalı Turizm Sektöründeki Üye İşyerlerinde işlem yapacak Bankkart sahibi bireysel müşterilerine vade farksız-peşin fiyatına 15 taksitli işlemlerde 3 ay ödemesiz dönem hakkı sunulacaktır.