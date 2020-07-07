Tatil destek kredisi Ziraat Bankası başvurusu nasıl yapılır? Tatil kredisi anlaşmalı firmalar ve faiz oranları

TATİL KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Ziraat Bankası, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçirdi, paketlerden biri de tatil kredisi oldu. Kredi başvuruları Ziraat Bankası, şubelerinden yapılabilecek.



Seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerin konaklama bedeli azami 8.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Kredi tutarının %80’i konaklama bedeli olarak acenteye iletilecek olup, kalan %20’lik kısmı tatil harcamalarında kullanılmak üzere müşterimizin hesabına aktarılacaktır.