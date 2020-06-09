Ekonomi Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 23:43 , 09 Haziran 2020 - 23:43

Tatil destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tatil kredisi vade ve faiz oranları

Tatil destek kredisi başvuruları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması kapsamında alınacak. Dört yeni kredi paketini hayata geçiren kamu bankaları müşterilerine 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunacak. Peki, tatil destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tatil kredisi vade ve faiz oranları.