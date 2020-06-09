Tatil destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tatil kredisi vade ve faiz oranları
Tatil destek kredisi başvuruları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması kapsamında alınacak. Dört yeni kredi paketini hayata geçiren kamu bankaları müşterilerine 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunacak. Peki, tatil destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tatil kredisi vade ve faiz oranları.
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1
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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tatil ve seyahat giderleri kapsamında müşterilerine tatil destek kredisini hayat geçiriyor. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri imkanı sağlanacak. Başvurular banka şubelerinden alınacak.
2
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TATİL KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçirdi, paketlerden biri de tatil kredisi oldu. Kredi başvurular Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinden yapılabilecek.
3
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ÜÇ KAMU BANKASINDAN TATİL DESTEK KREDİSİ PAKETİ
Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığıyla maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra turizm sektörünü desteklemek amacıyla kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.
4
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Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67'ye denk gelecek. Uygulamaya dahil olacak firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlara tatil paketleri, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri imkanı sağlanacak. Üye iş yeri kampanya anlaşması yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.
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ZİRAAT BANKASI ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
Tatil Destek Kredi Paketi Ziraat'te Paketi
Kredi Tutarı Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı Yıllık Maliyet Oranı (%)