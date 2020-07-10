Tatil bitti, sıra sporda

Son haftalarda yeni aşkıyla magazin gündeminde yer edinen güzel oyuncu gittiği spor salonundan çıkarken objektiflere takıldı. Fotoğraflar: Backgrid USAGeçtiğimiz haftalarda 24 yaşındaki oyuncu Timothee Chalamet ile çıktığı romantik Meksika tatilinden dönen Eiza Gonzalez, Los Angeles'ta spor salonundan çıkarken objektiflere takıldı.30 yaşındaki Meksikalı oyuncu, taytının üzerine karın kaslarını gözler önüne seren bir spor bustiyeri ve spor ayakkabılar giyiyordu.Güneş gözlüklerini de takan Gonzalez, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla hiç konuşmadan aracına binerek evinin yolunu tuttu. Eiza Gonzalez ile Timothee Chalamet, geçtiğimiz haftalarda çıktıkları Meksika tatilinde görüntülenmişti.