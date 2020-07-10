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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 09:13,

Tatil bitti, sıra sporda

Güzel oyuncu formunu korumak için gittiği spor salonundan çıkarken görüntülendi.

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Son haftalarda yeni aşkıyla magazin gündeminde yer edinen güzel oyuncu gittiği spor salonundan çıkarken objektiflere takıldı.

Fotoğraflar: Backgrid USA

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Geçtiğimiz haftalarda 24 yaşındaki oyuncu Timothee Chalamet ile çıktığı romantik Meksika tatilinden dönen Eiza Gonzalez, Los Angeles'ta spor salonundan çıkarken objektiflere takıldı.

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30 yaşındaki Meksikalı oyuncu, taytının üzerine karın kaslarını gözler önüne seren bir spor bustiyeri ve spor ayakkabılar giyiyordu.

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Güneş gözlüklerini de takan Gonzalez, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla hiç konuşmadan aracına binerek evinin yolunu tuttu. 

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Eiza Gonzalez ile Timothee Chalamet, geçtiğimiz haftalarda çıktıkları Meksika tatilinde görüntülenmişti.

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