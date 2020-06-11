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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 09:28,

Tatil başladı

Koronavirüs tedbirlerinin ortadan kalkmaya başlamasıyla ünlüler de plajlara akın etti.

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1HAYAT NORMALE DÖNÜYOR
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HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi nedeniyle duran hayat yavaş yavaş eski haline dönmeye başlıyor. Uzun süre kapalı kalan yerler, açılıyor. Bunlara plajlar da dahil.

2ÜNLÜ MODEL PLAJDA
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ÜNLÜ MODEL PLAJDA

Durum böyle olunca da ünlüler de geç de olsa plajlara akın etmeye başladı. Bunlardan biri de Hollandalı model Roosmarjin de Kok.

3SEVGİLİSİYLE PLAJ KEYFİ
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SEVGİLİSİYLE PLAJ KEYFİ

Güzel model sevgilisi Jamison Ernest ile birlikte Miami'de plaja gitti.

4KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ
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KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ

Roosmarjin de Kok, kendizi bir süre yüzüp güneşlendikten sonra köpeğini de kumsalda gezdirdi. Minik köpeği denize sokan de Kok, dana sonra tekrar şezlonguna dönüp güneşlenmeye devam etti.

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