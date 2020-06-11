Tatil başladı

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi nedeniyle duran hayat yavaş yavaş eski haline dönmeye başlıyor. Uzun süre kapalı kalan yerler, açılıyor. Bunlara plajlar da dahil.Durum böyle olunca da ünlüler de geç de olsa plajlara akın etmeye başladı. Bunlardan biri de Hollandalı model Roosmarjin de Kok. Güzel model sevgilisi Jamison Ernest ile birlikte Miami'de plaja gitti.Roosmarjin de Kok, kendizi bir süre yüzüp güneşlendikten sonra köpeğini de kumsalda gezdirdi. Minik köpeği denize sokan de Kok, dana sonra tekrar şezlonguna dönüp güneşlenmeye devam etti.