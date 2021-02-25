Tatar Ramazan'ın Zeynep'inden 31 yıl sonra gelen itiraf!

İşte Mert Yazıcıoğlu'nun açıklamaları; Lise yıllarımda bir kız arkadaşımın oynadığı dizi setine gitmiştim, orada oyuncu Can Sipahi ile tanıştım. Sete gide gele merak ettim. Can'a 'bu iş nasıl yapılıyor' diye sordum. O da beni kayıtlı olduğu ajansa yazdırdı.



Bir buçuk, iki sene 400 tane deneme çekimine gittim. Arada yardımcı oyuncu olarak bir iki yerde oynadım. 'Dedemin İnsanları' filminde bir ya da iki saniyem var. Mert Fırat'ın bebeği ile olduğu sahneydi. 'Dua' edin dediler bize. Ben de orada gerçekten dua ediyordum, ilk tecrübem oydu. (gülüyor) Sonra ajans çalışanları 'bir eğitim mi alsan' diye öneride bulundu. Ben de kabul ettim. 'Karagül' dizisine başladım öyle devam ettim.