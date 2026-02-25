×
Taşkın nedeniyle TIR'da mahsur kaldı! 3 gün sonra kurtarıldı... 'Birdenbire dalga geldi, çok fazla su geldi'

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Meriç Nehri#Tunca Nehri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 14:59

Edirne'de 'kırmızı alarm' verilen Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri, düşüşe geçti. Alarm seviyesi 'turuncu'ya düşürülürken, nehirlerin üzerindeki tarihi köprüler de trafiğe açıldı. Su altında kalan tarım arazilerinde inceleme yapılırken, taşkın nedeniyle 3 gün aracında mahsur kalan Bulgaristanlı TIR şoförü Asen Dzhuvalekov (50), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dzhuvalekov, "Karanlıkta suyu görmedim. İlerlerken araç birden durdu ve birdenbire dalga geldi, çok fazla su geldi. 3 gün TIR'da yaşadım" dedi.