Taşıt kredisi kampanyasından hangi araba markaları çıkarıldı? Aylık 0,49 ve 0,64 faizli araç kredisi paketinden çıkarılan araba firmaları
Hangi araba markaları taşıt kredisi paketinden çıkarıldı? 3 kamu bankasının başlattığı araç kredisi kampanyası kapsamında, taşıt kredisi paketinden bazı araba firmaları çıkarıldı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan son dakika ortak açıklamaya göre, aylık %0,49 - %0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulan kredi paketinden, bazı araba markaları fiyat artışları yapmaları nedeniyle, kredi paketi kapsamı dışına alındı. İşte, taşıt araç kredisi paketinden çıkarılan otomobil firmaları ve 3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamanın detayları.
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1
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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank normalleşme süreciyle birlikte 4 kredi paketini hizmete sunmuştu. Bankaların ortak kredi kampanyasında, yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak vatandaşlara 0.49-0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkânı sunuluyordu. 3 kamu bankasından gelen son dakika açıklamaya göre, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının kredi kapsamından çıkarıldığı açıklandı.
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HANGİ ARABA MARKALARI TAŞIT KREDİSİNDEN ÇIKARILDI?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan ortak açıklamada, "Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür." denildi ve bu firmaların kredi paketi kapsamından çıkarıldığı duyuruldu.
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3 KAMU BANKASINDAN ORTAK AÇIKLAMA
3 bankadan yapılan ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından Ülkemizin ihracatının lokomotiflerinden olan Otomotiv Sektörünü ve sektöre bağlı olarak çalışan yan sanayide yerli üretimi desteklemek, bireysel ve kurumsal müşterilerin taşıt alımı için finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamaları amaçlarıyla 1 Ekim 2019’dan itibaren Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi ürünü müşterilerimize sunulmaya başlanmıştır.
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Bu kapsamda Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirlikleri gerçekleştirilmiş, anlaşmalı firmalardan sıfır km. binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulmuştur. Yapılan işbirlikleri ile hem taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmış hem de otomotiv sektörüne önemli bir hareketlilik getirilmiştir. Sağlanan finansman imkanı otomotiv sektöründen de büyük övgüler almıştır.
Diğer taraftan, kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışları ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için; açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacağı, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı 02.06.2020 tarihli basın açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu.
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Bugün gelinen noktada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür.
Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır.