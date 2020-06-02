Taşıt kredisi çekecekler dikkat! İşte o markalar ve ödeme tutarları...
Tüm zamanların en düşük faizli kredi paketine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Konuttan taşıta, tatilden ihtiyaçlara kadar tüm alanları kapsayan kredi paketinde taşıt kredisi çekecek olanları ilgilendiren önemli detaylar var.
Koronavirüs pandemisi sürecinde normalleşmeye gidilmesiyle birlikte kamu bankaları tarihi düşük faiz/finansman oranları kredi paketi açıkladılar. Kredi paketinde konut kredi, ,taşıt kredisi, tatil kredisi, ihtiyaç kredisi yer aldı.
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Sıfır taşıt kredisi çekecekler için ise yerli üretim yapan firmaların kampanyaya dahil olacağı belirtildi.
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Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşteriler, firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanından faydalanacak.
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Türkiye’de yerli olarak otomobil ve ticari araç üretimi yapan firmalar bulunuyor. Bazı firmaların anlaşma yapacağı beklentisi ise yüksek.
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İşte yerli üretim yapan binek otomobil markaları...