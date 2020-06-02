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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 10:38,

Taşıt kredisi çekecekler dikkat! İşte o markalar ve ödeme tutarları...

Tüm zamanların en düşük faizli kredi paketine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Konuttan taşıta, tatilden ihtiyaçlara kadar tüm alanları kapsayan kredi paketinde taşıt kredisi çekecek olanları ilgilendiren önemli detaylar var.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Koronavirüs pandemisi sürecinde normalleşmeye gidilmesiyle birlikte kamu bankaları tarihi düşük faiz/finansman oranları kredi paketi açıkladılar. Kredi paketinde konut kredi, ,taşıt kredisi, tatil kredisi, ihtiyaç kredisi yer aldı.

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Sıfır taşıt kredisi çekecekler için ise yerli üretim yapan firmaların kampanyaya dahil olacağı belirtildi.

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Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşteriler, firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanından faydalanacak.

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Türkiye’de yerli olarak otomobil ve ticari araç üretimi yapan firmalar bulunuyor. Bazı firmaların anlaşma yapacağı beklentisi ise yüksek.

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İşte yerli üretim yapan binek otomobil markaları...

Fiat

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Honda

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Hyundai

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Renault

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Ford

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Toyota

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Yerli üretim yapan ticari araç markaları...

Fiat

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Ford

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Isuzu

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Karsan

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Temsa

16
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Otokar

17
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BMC

18
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Mercedes

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İŞTE ÇEKİLECEK KREDİLERE ÖDENECEK TUTARLAR (BİNEK ARAÇLAR)

50 bin lira kredi

18 ay ödeme

Taksit tutarı: 2935 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 8.01

20
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50 bin lira kredi

24 ay ödeme

Taksit tutarı: 2239 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 7.84

21
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50 bin lira kredi

36 ay ödeme

Taksit tutarı: 1545 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 7.66

22
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75 bin lira kredi

18 ay ödeme

Taksit tutarı: 4403 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 8.01

23
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75 bin lira kredi

24 ay ödeme

Taksit tutarı: 3359 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 7.84

24
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75 bin lira kredi

36 ay ödeme

Taksit tutarı: 2317 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 7.66

25
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120 bin lira kredi

18 ay ödeme

Taksit tutarı: 7045 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 8.01

26
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120 bin lira kredi

24 ay ödeme

Taksit tutarı: 5375 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 7.84

27
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120 bin lira kredi

36 ay ödeme

Taksit tutarı: 3708 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 7.66

28
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50 bin lira kredi

18 ay ödeme

Taksit tutarı: 3001 lira

Faiz oranı yüzde 0.69

Yıllık maliyet yüzde 11.15

29
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50 bin lira kredi

24 ay ödeme

Taksit tutarı: 2305 lira

Faiz oranı yüzde 0.69

Yıllık maliyet yüzde 10.97

30
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50 bin lira kredi

36 ay ödeme

Taksit tutarı: 1611 lira

Faiz oranı yüzde 0.69

Yıllık maliyet yüzde 10.79

31
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75 bin lira kredi

18 ay ödeme

Taksit tutarı: 4502 lira

Faiz oranı yüzde 0.69

Yıllık maliyet yüzde 11.56

32
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75 bin lira kredi

24 ay ödeme

Taksit tutarı: 3458 lira

Faiz oranı yüzde 0.69

Yıllık maliyet yüzde 10.97

33
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75 bin lira kredi

36 ay ödeme

Taksit tutarı: 2417 lira

Faiz oranı yüzde 0.69

Yıllık maliyet yüzde 10.79

34
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120 bin lira kredi

18 ay ödeme

Taksit tutarı: 7203 lira

Faiz oranı yüzde 0.69

Yıllık maliyet yüzde 11.15

35
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120 bin lira kredi

24 ay ödeme

Taksit tutarı: 5533 lira

Faiz oranı yüzde 0.69

Yıllık maliyet yüzde 10.97

36
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120 bin lira kredi

36 ay ödeme

Taksit tutarı: 3868 lira

Faiz oranı yüzde 0.69

Yıllık maliyet yüzde 10.79

37
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İŞTE ÇEKİLECEK KREDİLERE ÖDENECEK TUTARLAR (TİCARİ ARAÇLAR)

72 bin lira kredi

30 ay ödeme

Taksit tutarı: 2624 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 7.74

38
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72 bin lira kredi

48 ay ödeme

Taksit tutarı: 1726 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 7.57

39
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72 bin lira kredi

48 ay ödeme

Taksit tutarı: 1726 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 7.57

40
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72 bin lira kredi

48 ay ödeme

Taksit tutarı: 1726 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 7.57

41
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120 bin lira kredi

30 ay ödeme

Taksit tutarı: 4374 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 7.74

42
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120 bin lira kredi

48 ay ödeme

Taksit tutarı: 2876 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 7.57

43
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120 bin lira kredi

48 ay ödeme

Taksit tutarı: 2876 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 7.57

44
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72 bin lira kredi

48 ay ödeme

Taksit tutarı: 1823 lira

Faiz oranı yüzde 0.69

Yıllık maliyet yüzde 10.70

45
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100 bin lira kredi

30 ay ödeme

Taksit tutarı: 3778 lira

Faiz oranı yüzde 0.69

Yıllık maliyet yüzde 10.87

46
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100 bin lira kredi

48 ay ödeme

Taksit tutarı: 2533 lira

Faiz oranı yüzde 0.69

Yıllık maliyet yüzde 10.70

47
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120 bin lira kredi

30 ay ödeme

Taksit tutarı: 4284 lira

Faiz oranı yüzde 0.69

Yıllık maliyet yüzde 10.84

48
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120 bin lira kredi

48 ay ödeme

Taksit tutarı: 3039 lira

Faiz oranı yüzde 0.69

Yıllık maliyet yüzde 10.70

Not: Ödeme tutarlarında küçük değişiklikler olabilir.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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