Taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt araç kredisi faiz oranları

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank normalleşme süreciyle birlikte 4 yeni kredi paketini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Taşıt kredisi başvuruları bugün başladı. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0.49-0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkânı sunulacak. İşte taşıt kredisi ile ilgili detaylar…



TAŞIT KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İkinci el ve sıfır taşıtlar için avantajlı kredi paketleri açıklandı. Yeni araç almak ya da otomobilini değiştirmek isteyenler taşıt kredisi için 5 Haziran’dan itibaren artık bankalara giderek kredi başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Kamu bankaları tarafından verilecek kredilerde ilk 6 ay geri ödemesiz olacak.