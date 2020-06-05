Taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt araç kredisi faiz oranları
Taşıt kredisi başvuruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranları ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapıldı. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak vatandaşlara 0.49-0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkânı sunulacak. Başvurular 5 Haziran’dan itibaren şubelerden yapılacak.
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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank normalleşme süreciyle birlikte 4 yeni kredi paketini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Taşıt kredisi başvuruları bugün başladı. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0.49-0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkânı sunulacak. İşte taşıt kredisi ile ilgili detaylar…
TAŞIT KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? İkinci el ve sıfır taşıtlar için avantajlı kredi paketleri açıklandı. Yeni araç almak ya da otomobilini değiştirmek isteyenler taşıt kredisi için 5 Haziran’dan itibaren artık bankalara giderek kredi başvurularını gerçekleştirebilecekler. Kamu bankaları tarafından verilecek kredilerde ilk 6 ay geri ödemesiz olacak.
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Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci El Taşıt Kredisi İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
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50 bin liralık 6 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli binek otomobil kredisi için aylık bin 253 lira taksit ödemesi yapılacak.