TAŞERONA KADRO SON GELİŞMELER 21 Haziran | 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Taşerona kadro için gözler Meclis gündeminde!

Taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı için gözler Bakanlık'tan yapılacak açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimi öncesi Eski Bakan Bilgin, seçim sonrasını tarih göstermişti. Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanırken, binlerce çalışanın da beklentileri yoğunlaştı. Taşeron işçiye kadro düzenlemesinin ilerleyen günlerde Meclis'te ele alınması bekleniyor. Ancak henüz taşeron işçiye kadro ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. Peki, taşerona kadro çıktı mı, kimleri kapsayacak? İşte, ayrıntılar.