TAŞERONA KADRO SON DURUM: Taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Meclis gündemine gelmesi bekleniyor

2023 taşeron işçiye kadro Meclis'e ne zaman gelecek, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın seçim öncesi çalışma takviminde yer alan taşeron işçiye kadro düzenlemesinin yeni Meclis'in açılmasıyla görüşülmesi bekleniyor. Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Bakan Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." demişti. Gözler şimdi 100 bin taşeron işçi kadro müjdesinde. Peki, taşeron işçiye kadro Meclis'e ne zaman gelecek? İşte, ayrıntılar.