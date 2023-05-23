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TAŞERONA KADRO SON DURUM: Taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Meclis gündemine gelmesi bekleniyor

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#Taşerona Kadro#Meclis#Taşerona Kadro Ne Zaman Çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 18:48

Taşeron işçiye kadro son durum 23 Mayıs 2023, vatandaşlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile kamu işçisine zam oranı belli olurken, gözler taşerona kadro için atılacak yeni adımlara çevrildi. 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem milletvekili seçimleri ile belirlenen milletvekillerinin Meclis'te mesaiye başlamasının ardından, gündeme taşerona kadronun gelmesi bekleniyor. Ekonomiye yönelik önemli reformların atılması ön görülürken taşeron işçiye kadro da Meclis'te yer alacak. Peki, taşerona kadro ne zaman verilecek? Kimler taşerona kadro düzenlemesinden yararlanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4TAŞERONA KADRO SON DURUM: Taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak Meclis gündemine gelmesi bekleniyor

2023 taşeron işçiye kadro Meclis'e ne zaman gelecek, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın seçim öncesi çalışma takviminde yer alan taşeron işçiye kadro düzenlemesinin yeni Meclis'in açılmasıyla görüşülmesi bekleniyor. Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Bakan Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." demişti. Gözler şimdi 100 bin taşeron işçi kadro müjdesinde. Peki, taşeron işçiye kadro Meclis'e ne zaman gelecek? İşte, ayrıntılar.

2/4TAŞERON İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN MECLİSE GELECEK

TAŞERON İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Yeni Meclis'in açılmasının ardından gündeme gelecek ilk konunun taşerona kadro olması bekleniyor. Yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayan düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi ön görülüyor. Konuyla ilgili seçim öncesi açıklama yapan Bakan Bilgin de seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını söylemişti.

3/4TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Seçimlerden önce 2023 nisan ayında Bakan Bilgin taşerona kadro düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Bilgin yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

Mazeret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. TAŞERON işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz. Seçime endeksleyerek konuşmuyorum. Seçimi zaten biz kazanacağız. Ben olurum veya bir başka arkadaşım olur.

4/4TAŞERONA KADRO RESMİ GAZETEDE NE ZAMAN YAYINLANACAK

TAŞERONA KADRO RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çalışmanın sona ermesiyle konu TBMM Genel Kurulu’na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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