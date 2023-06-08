×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023 | Taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler? Gözler Meclis gündeminde!

Güncelleme Tarihi:

#Taşeron İşçiye Kadro#Resmi Gazete#Taşeron İşçiye Kadro Ne Zaman Çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 00:51

Taşeron işçiye kadro şartları ve ne zaman çıkacağı, vatandaşlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Çalışanların mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler için taşerona kadro düzenlemesi için beklentiler Meclis'in açılmasıyla arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma takviminde bulunan taşerona kadro için gözler Meclis gündemine çevrildi. Konuyla ilgili seçimden önce açıklama yapan eski Bakan Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." demişti. 100 bin taşeron işçi kadro şartları TBMM görüşmeleri ile netleşecek. Peki, taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? İşte, o konu hakkında bilgiler.

1/4TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023 | Taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler Gözler Meclis gündeminde

Taşerona kadro verilecek mi, sorusu 8 Haziran Perşembe günü gündemde yer almayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi sonrası Meclis'in açılmasıyla taşeron işçiye kadro düzenlemesinin yasalaşması için dikkatler TBMM'ye çevrildi. Ekonomiye yönelik önemli reformların atılması ön görülürken taşeron işçiye kadro da Meclis'te yer alacak. Ancak henüz taşerona kadro düzenlemesi için yeni bir açıklama gelmedi. Eski Bakan Bilgin seçim sonrası taşerona kadronun ele alınacağı mesajını vermişti. İşte, ayrıntılar.

2/4TAŞERON İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN MECLİSE GELECEK

TAŞERON İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Yeni Meclis'in açılmasının ardından gündeme gelecek ilk konunun taşerona kadro olması bekleniyor. Yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayan düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi ön görülüyor. Konuyla ilgili seçim öncesi açıklama yapan Eski Bakan Bilgin de seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını söylemişti.

3/4TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Seçimlerden önce 2023 nisan ayında Bakan Bilgin taşerona kadro düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Bilgin yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

Mazeret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. TAŞERON işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz. Seçime endeksleyerek konuşmuyorum. Seçimi zaten biz kazanacağız. Ben olurum veya bir başka arkadaşım olur.

4/4TAŞERONA KADRO RESMİ GAZETEDE NE ZAMAN YAYINLANACAK

TAŞERONA KADRO RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çalışmanın sona ermesiyle konu TBMM Genel Kurulu’na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taşeron İşçiye Kadro#Resmi Gazete#Taşeron İşçiye Kadro Ne Zaman Çıkacak