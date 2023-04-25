Taşerona kadro 2023 haberleri | 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, verilecek mi, kimleri kapsıyor? Vedat Bilgin'den son durum açıklaması gelmişti...

TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşerona kadroyu tekrar gündeme taşıdı.Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.