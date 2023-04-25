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Taşerona kadro 2023 haberleri | 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, verilecek mi, kimleri kapsıyor? Vedat Bilgin'den son durum açıklaması gelmişti...

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 02:24

Taşerona kadro son durum 2023, yapılan açıklamalar ile takip ediliyor. Ekonominin önemli gündem maddelerinden olan 90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesi için gözler TBMM'ye çevrildi. EYT, sözleşmeli personel, geçici işçiye kadro düzenlemesi geride kalırken, taşerona kadro düzenlemesinde atılacak adımlar da belli oldu. Kamudaki taşeronları planladıklarını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşerona kadro ne zaman? sorusunun yanıtına yönelik seçim sonrasını işaret etmişti. Peki, taşerona kadrodan kimler yararlanacak, verilecek mi? İşte, taşerona kadro son durum haberleri.

1/5Taşerona kadro 2023 haberleri | 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, verilecek mi, kimleri kapsıyor Vedat Bilginden son durum açıklaması gelmişti...

90 bin taşerona kadro verilecek mi, sorusu gündemde yer almayı sürdürüyor. Çalışanların mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler için taşerona kadro düzenlemesi, 90 bin taşeron işçi tarafından bekleniyor. Taşerona kadroda son durum açıklaması yapan Bakan Bilgin, "Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı. TBMM'de ise seçim tatili başladı. 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin ardından Meclis tekrar faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. Taşeron işçiye kadro düzenlemesinin de ilerleyen haftalarda yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

2/5TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ülke TV'de açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu.

3/5TÜRK-İŞTEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşerona kadroyu tekrar gündeme taşıdı.Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

4/5TAŞERONA KADRO RESMİ GAZETEDE NE ZAMAN YAYINLANACAK

TAŞERONA KADRO RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Taşerona kadro çalışmaları henüz tamamlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla kamuda işçi statüsüne geçecekler belirlenecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla hangi meslek gruplarına kadro verileceği ortaya çıkacak.

5/5Taşerona kadro 2023 haberleri | 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, verilecek mi, kimleri kapsıyor Vedat Bilginden son durum açıklaması gelmişti...

Çalışmanın sona ermesiyle konu TBMM Genel Kurulu’na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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